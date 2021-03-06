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Nikon kamera üretimini sonlandırabilir

06.03.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Nikon kamera üretimini sonlandırabilir

Nikon kamera üretimini sürekli olarak geliştirmek istedi. Hem lensler hem de kamera çekim açılarına büyük bir önem gösteren şirket ne yazık ki beklediğini alamadı. İşin aslına bakacak olursak son görüntü alma teknolojilerini çok iyi bir şekilde entegre etmesine rağmen yine de satış başarısı yakalayamadı.

Türkiye’deki fotoğrafçılar arasında da çok popüler olan Nikon markası konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre 2020 yılında yaşanan satış problemleri nedeniyle kamera endüstrisinden yavaş yavaş çıkacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa bile yine de iddialar kesin diyebiliriz.

Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi üreticileri içerisinde yer alan bu marka DSLR türünde büyük satış gerilemesine uğradı. Ayrıca hisse değerlerine bakıldığında yine büyük bir geriye doğru gidiş olduğu görülüyor. Fakat ortada çok daha büyük bir problem var.

Neredeyse bütün fotoğraf makinesi üreticileri benzer sorunlar yaşıyor. Satış alanında yaşanan problemler nedeniyle diğerleri de piyasadan çekilebilir. Mesela Sony yüzde 35, Canon yüzde 30, Fujifilm yüzde 12 seviyesinde bir pazar payı yakaladı fakat Nikon yüzde 7,5 düzeyinde kaldı

Genel olarak fotoğraf makinesi sektöründe yaklaşık yüzde 12 gibi bir daralma ortaya çıktı. Bu nedenle diğer şirketlerin az veya çok bundan etkilendiği söylenebilir. Nikon muhtemelen birçok fotoğrafçı tarafından büyük bir hüzünle uğurlanacak.

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