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Nikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Nikon uzun süredir beklenen yeni full frame aynasız fotoğraf makinesi Z 6 ve Z 7 modellerini resmi olarak tanıttı.

Nikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttı

Aynasız fotoğraf makinesi alanında Nikon markası bugüne kadar 1 serisi ile yer alıyordu. Ancak bu seri full frame yani tam boyutlu sensöre sahip olmayan bir aile olması ve bazı özelliklerinin eksikliğinden dolayı çok tutmamıştı. Kısa süre önce 1 ailesinin üretimini durduran Nikon, fotoğraf fuarı Photokina öncesinde yeni modelleri Z 6 ve Z 7'yi resmi olarak tanıttı.
Nikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttı

Her iki modelin de en önemli özelliği full frame yani 24 x 36 mm sensöre sahip olması. Aynasızları profesyonel manada kullananların beklediği bir özellik olan full frame sensör Z ailesi ile Nikon'a da gelmiş bulunuyor.

Z serisinin büyük abisi olan Z 7, gelişmiş özellikleri ve 45 Megapiksel çözünürlük sunması ile dikkat çekerken ailenin küçük üyesi olan Z 6 ise daha düşük çözünürlük (25 Megapiksel) ve biraz daha giriş seviyesi özelliklerle donatılmış.

Nikon Z 6 teknik özellikleri

Japon fotoğraf devinin yeni modelinin detaylarına bakacak olursak Full frame 25 Megapiksel çözünürlük sunan bir sensöre sahip olduğu görülüyor. 5 eksenli titreşim engelleme, 204.800'e çıkabilen ISO, 273 netlik noktası, 3.2 inçlik döndürülebilir, dokunmatik, 2.1 milyon piksellik ekran, 3.6 milyon piksel çözünürlük sunan dijital vizör, saniyede 30 kare 4K video kayıt, mikrofon ve kulaklık çıkışı, Wi-Fi ve Bluetooth desteği, Nikon Z objektif bayoneti, CIPA standartlarına göre 330 kare pil ömrü ve objektifsiz 675 gram ağırlık gibi özelliklere sahip.

Expeed 6 imaj işlemcisi ile donatılan Nikon Z 6, magnezyum alaşımlı bir gövdeye sahip. Nikon Z6 firmanın daha önce ürettiği DSLR modeli D750 karşılığı bir fotoğraf makinesi olmuş. Orta/Üst düzey bir model olan D750, Nikon'un halen satışta olan D850 modelinin önceki versiyonu idi.

Fotoğraf makinesinin ABD satış fiyatı sadece gövde seçeneği ile 1995 dolar olarak açıklandı. Nikon Z 6'nın 24-70mm F4 S objektifle beraber fiyatı ise 2599 dolar olacak.

Nikon Z 7 teknik özellikleri

Ailenin büyük abisi olan Nikon Z 7 ise daha gelişmiş özelliklerle dikkat çekiyor. 46 Megapiksel çözünürlük sunan full frame CMOS sensör, gövdeye entegre 5 eksenli imaj sabitleme sistemi, 102.400'e çıkabilen ISO değeri, 493 netlik noktası, 3.2 inçlik döndürülebilir 2.1 milyon piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran, 3.6 milyon piksel çözünürlüklü dijital vizör, Nikon Z objektif bayoneti, saniyede 9 kare seri çekim hızı, saniyede 30 kare 4K video kayıt, Wi-Fi, Bluetooth özelliği, 675 gram ağırlık ve CIPA standartlarına göre 330 kare pil ömrü fotoğraf makinesinin diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Z 6'da olduğu gibi bu modelde de Expeed 6 imaj işlemcisi kullanıyor. Nikon Z 7, markanın halen satışta olan DSLR modeli D850'nin özelliklerine yakın fonksiyonlarla donatılmış.

Fotoğraf makinesinin ABD satış fiyatı sadece gövde seçeneği ile 3399 dolar olarak açıklandı. Nikon Z 7'nin 24-70mm F4 S objektifle beraber fiyatı ise 3999 dolar olacak.

Nikkor Z serisi objektifleri de duyurdu

Japon marka Z ailesi ile beraber bu fotoğraf makinesi için özel Nikkor Z objektif bayonetini kullanan objektifleri de duyurdu. Firma ilk etapta Nikkor Z 24-70 mm f4 S, Nikkor Z 50 mm f1.8 S ve Nikkor Z 35 mm f1.8 S objektifleri tanıttı. Bu ojbektiflere ek olarak firmanın halen satışta olan F serisi objektiflerini Z serisi fotoğraf makinesinde kullanmak için FTZ Adapter isimli bir aksesuar da tanıtıldı. Bu sayede halen Nikon objektife sahip olan kullanıcılar ellerindeki bu objektifleri Z serisi aynasız fotoğraf makinelerinde de kullanabilecekler.

Kaynak: Teknolojioku

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