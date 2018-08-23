Aynasız fotoğraf makinesi alanında Nikon markası bugüne kadar 1 serisi ile yer alıyordu. Ancak bu seri full frame yani tam boyutlu sensöre sahip olmayan bir aile olması ve bazı özelliklerinin eksikliğinden dolayı çok tutmamıştı. Kısa süre önce 1 ailesinin üretimini durduran Nikon, fotoğraf fuarı Photokina öncesinde yeni modelleri Z 6 ve Z 7'yi resmi olarak tanıttı.

Nikon Z 6 ve Z 7 aynasızları tanıttı

Her iki modelin de en önemli özelliği full frame yani 24 x 36 mm sensöre sahip olması. Aynasızları profesyonel manada kullananların beklediği bir özellik olan full frame sensör Z ailesi ile Nikon'a da gelmiş bulunuyor.

Z serisinin büyük abisi olan Z 7, gelişmiş özellikleri ve 45 Megapiksel çözünürlük sunması ile dikkat çekerken ailenin küçük üyesi olan Z 6 ise daha düşük çözünürlük (25 Megapiksel) ve biraz daha giriş seviyesi özelliklerle donatılmış.

Nikon Z 6 teknik özellikleri

Japon fotoğraf devinin yeni modelinin detaylarına bakacak olursak Full frame 25 Megapiksel çözünürlük sunan bir sensöre sahip olduğu görülüyor. 5 eksenli titreşim engelleme, 204.800'e çıkabilen ISO, 273 netlik noktası, 3.2 inçlik döndürülebilir, dokunmatik, 2.1 milyon piksellik ekran, 3.6 milyon piksel çözünürlük sunan dijital vizör, saniyede 30 kare 4K video kayıt, mikrofon ve kulaklık çıkışı, Wi-Fi ve Bluetooth desteği, Nikon Z objektif bayoneti, CIPA standartlarına göre 330 kare pil ömrü ve objektifsiz 675 gram ağırlık gibi özelliklere sahip.