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Nikos Anastasiadis'ten üçlü görüşme sonrası açıklama

28.09.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, üçlü görüşmeye ilişkin, "Nasıl ilerleyeceğimize yönelik teklifler sunduk. Genel Sekreter ise Kıbrıs için özel temsilci atamayı planlıyor." dedi.

Nikos Anastasiadis'ten üçlü görüşme sonrası açıklama

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"KIBRIS İÇİN ÖZEL TEMSİLCİ ATAMAYI PLANLIYOR"

Kıbrıs sorunun çözümü konusunda kendi yaklaşımlarını paylaştıklarını ve kendi pozisyonlarının BM Güvenlik Konseyi kararıyla uyumlu olduğunu belirten Anastasiadis, "Aynı zamanda nasıl ilerleyeceğimize yönelik teklifler sunduk. BM Genel Sekreteri ise Kıbrıs için özel temsilci atamayı planlıyor." ifadesini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA LİDERLER ARASINDA GÖRÜŞME OLMAYACAK"

Genel Sekreter Antonio Guterres'in iki tarafla da istişare ettikten sonra üçlü görüşmeye ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair açıklama yapacağını belirten Anastasiadis, yakın zamanda ise liderler arasında bir görüşme olmayacağını sözlerine ekledi.

"İKİ TOPLUMLU BİR FEDERASYONA AÇIĞIM"

Görüşme öncesi açıklama yapan Anastasiadis, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusu üzerine, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''hayır'' dediRum lider Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''hayır'' dedi

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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