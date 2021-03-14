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Nikos Sampson kimdir? Hangi dönemde yaşadı ve nasıl öldü?

14.03.2021 00:08 | Son Güncelleme:
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Nikos Sampson kimdir? Hangi dönemde yaşadı ve nasıl öldü?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile gündeme gelen Nikos Sampson EOKA-B'nin lideridir. Dizide Tayanç Ayaydın'ın hayat vereceği Nikos Sampson karakteri merak edildi. İşte, Nikos Sampson'ın hayatı...

EOKA-B'nin lideri Nikos Sampson 2001 yılında hayatını kaybetmiştir. KKTC hükümetinin darbe ile başına geçen lideri Nikos Sampson karakteri, TRT'de yayın hayatına başlayacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Tayanç Ayaydın tarafından canlandırılacak. İşte, detaylar...

NİKOS SAMPSON KİMDİR?

Nikos Sampson, 15 Aralık 1935 yılında Karbaz'ın Vasili köyünde dünyaya gelmiştir. EOKA-B isimli örgütün lideri olan Sampson, Yunanistan'daki Cunta Hükûmeti'nin de desteği ile 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'a karşı Rum Millî Muhafız Güçleri ile darbe yapmıştır.

Nikos Sampson'ın 'Ulusal Kurtuluş Hükûmeti' kurduklarını ve Kıbrıs'ta bir 'Yunan Cumhuriyeti' ilan edildiğini açıklamasının ardından Türkiye Cumhuriyeti garantörlük haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974 tarihinde, Kıbrıs Harekâtı'nı düzenlemesi üzerine görevinden istifa etti. Sampson 9 Mayıs 2001 yılında hayatını kaybetmiştir.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

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