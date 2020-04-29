Nikotin COVID-19’u engelliyor mu?

Ancak diğer araştırmacılar aynı fikirde değil.COVID-19 kapsamında risk grubunda bulunanlar arasında sigara içenler de var. Çin Tıp Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, sigara içenlerin COVID-19 sürecini zor ve uzun sürede geçirdiğini belirtirken, ölüm riskinin de arttığını gösteriyor. Ancak Fransa’daki Pasteur Jean-Pierre Changeaux Enstitüsü’nde araştırma yürüten nörobiyologlar ise, COVID-19’un yol açtığı enfeksiyonların nikotin bantları ile engellenebileceğini düşünüyorlar. Qeios bilim portalında, konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak mümkün. Ulaştıkları sonuçların Çin’de yapılan araştırmaya uymadığını belirten Fransız araştırmacılar, kayıt altına aldıkları COVID-19 hastaları arasında sigara içen oranının oldukça düşük olduğunu belirtiyorlar. 500 COVID-19 hastası ile yapılan bu araştırmada, 150 kişinin hafif rahatsızlıklara sahip olduğu ve geri kalan 350 kişinin hastanede yattığı ifade ediliyor. Araştırmayı yürüten iç hastalıkları uzmanı Zahir Amoura, Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yaptığı açıklamada verileri toplanan hastaların sadece yüzde 5’inin sigara içtiğini söylüyor. Dolayısıyla yaş ve cinsiyet dağılımlarını da hesaba katarak toplumda sigara içenlerin genel oranına bakıldığında, sigara içen COVID-19 hastalarının genele oranla yüzde 80 daha az olduğu görülüyor.

Benzer bir sonuç, daha önce İtalya’da Giuseppe Lippi ve ekibinin yaptığı başka bir araştırmada da yer alıyor. Avrupa İç Hastalıkları Dergisi’nde yayımlanan bu araştırmanın sonuçları, sigara içenlerin içmeyenlere oranla bu hastalığa daha az yakalandığını gösteriyor. Korumayı sağlayan madde nikotin mi? Fransa’da yapılan araştırma, nikotinin COVID-19’a karşı koruma sağladığını varsayıyor. College de France’da öğretim üyeliği yapan Changeux, bu hipotezi “Nikotin, COVID-19 tarafından kullanılan hücre reseptörlerine [ACE2] yapışarak oraya virüsün yerleşmesini önlüyor” diyerek açıklıyor. Araştırmada, nikotin sayesinde hücrelerin içine COVID-19’un girmesinin engellendiği ve canlılarda yayılmasının önlendiği sonucuna varılıyor. Bu hipotez, Paris’teki La Pitie-Salpetriere Hastanesi’nde şu anda araştırılıyor. ACE-2 reseptörleri ne işe yarıyor? Bilim insanları arasında, ACE2 reseptörlerinin bloke edici etkisine dair ortak bir görüş yok. ABD’de Virginia-Fairfax’te çalışan James L. Olds ve Nadine Kabbani, bu konuda farklı görüşe sahip iki nörolog. 18 Mart’ta FEBS Dergisi’nde sonuçları açıklanan araştırmaları, nikotinin hücre reseptörlerini olumsuz bir şekilde tetikleyebileceğini ortaya koyuyor.