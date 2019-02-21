Niksar Belediye Başkanı'ndan ziyaretçilere bayrak rozeti

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Niksar Belediyesi Başkanı Özdilek Özcan, makamında kendisini ziyarete gelen misafirlerine Türk bayrağı rozeti hediye ediyor.

Niksar Belediyesi Başkanı Özdilek Özcan'ın ziyaretlerdeki uygulaması dikkat çekiyor. Özcan, makamında kendisini ziyarete gelen kişilere şeker, çikolata gibi ikramler yerine Türk bayraklı rozet takdim ediyor. Tepsi içinde sunulan rozetler ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Bu uygulamadan halkın da çok memnun olduğu belirten Başkan Özcan, ''Halkımızla hep iç içeyiz. Hemşehrilerimiz bizleri ziyaret ettiğinde kendilerine çay veya kahve ikramımızın yanı sıra çikolata veya şeker yerine ay yıldızlı bayrağımızın rozetini takdim ediyoruz. Halkımız da bu takdimden çok memnun. Ay yıldızlı bayrağımızı her zaman kalbimizin üzerinde taşıyacağız. Rabbim bu bayrağa göz diken iç ve dış hainlere fırsat vermesin" dedi.

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