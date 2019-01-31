Niksar-Reşadiye kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Tokat'ta D-100 kara yolu, Niksar-Reşadiye arasındaki heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Niksar-Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Toprak yığınıyla kaplanan kara yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede önlem alan ekipler yolun açılması için çalışma başlattı.
Yoldaki toprağı kaldırmak için Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğünden iş makinelerinin geleceği belirtildi.
Trafik polisleri ve kara yolları ekipleri ise sürücüleri alternatif yollara yönlendiriyor.
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