Nil Anka: Dan Bilzerian’ın yanına gidiyorum

Bu Tarz Benim kızı Nil Anka, kendisini ABD’ye çağıran Instagram fenomeni Dan Bilzerian ile ilgili açıklamalar yaptı.

Nil Anka "Dan Bilzerian’ın sizi ABD’ye davet ettiği söylendi. Size böyle bir davet geldi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Evet geldi. Git ve gitme diyenler o kadar çoktu ki ne yapacağım konusunda kararsız kalmıştım. Hayata bakış tarzlarımız onunla çok farklı. Fakat arkadaş olarak iletişimdeyiz. Miami de büyük bir kulüpte sahne alacağım ve bunu Dan Bilzerian organize edecek.