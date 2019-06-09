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Nil Burak 'Biz dekoltemizi usturuplu açardık'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.06.2019 21:29 | Son Güncelleme

Pop müziğinin efsanevi ismi ve yorumcusu Nil Burak, memleketi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser verdi. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Nil Burak, ünlülerin dekolteli pozlarıyla ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Nil Burak 'Biz dekoltemizi usturuplu açardık'

Nil Burak, Girne'deki Les Ambassadeurs Hotel'de sevenleriyle buluştu.

'DEKOLTEM ÖLÇÜLÜYDÜ'
Konser öncesinde magazin muhabirleriyle konuşan Nil Burak, ünlülerin bikiniyle yakalanmasıyla ilgili yorumda bulundu. Nil Burak "Bende zamanında çok bikiniyle yakalandım. Eskiden Ses, Hey, Hafta Sonu dergileri vardı. Hep oralarda çıkardım. Vücuduna güvenen bikinisini giyer. İlk sahnede mayomu 1976 senesinde giydim. Bunlar olay olacak şeyler değil. Kabare şovlarımızda hep mayolu sahne şovlarımız vardı. Eskiden güzel olan 2-3 kişiydik. Emel Sayın, Ajda Pekkan, Nebahat Çehre ben güzeldim ve hala güzeliz. Sahnelerin en güzel kadınlarıydık. Bunu ben ilan etmedim. Bunu görenler söylüyordu. Dekoltem de ölçülüydü. Bacaklarımı açıyorsam üstümü açmazdım. Hem bacaklarını aç, hem üstünü aç o zaman avam duruyor. Kibar durmuyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
nil burak dekolte Kıbrıs

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