Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil’in misafirleri çocuklarını dövdü, görüntüler magazin gündemine düştü.
Şimdi tüm gözler Nil Karaibrahimgil’de...
Ünlü ismin teknesinde çirkin anlar
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Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre, kız çocuklarının eğitime kazandırılması, çocukların kalp sağlığına dikkat çekilmesi gibi birçok projeye destek veren sanatçı Nil Karaibrahimgil'in Bodrum'daki teknesinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı.
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Şarkıcı ve eşinin teknede ağırladıkları dostları, kendi çocuklarını döverken görüntülendi.
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Misafirlerinin dehşet görüntüleri üzerine gözler, kendisi de bir anne olan sanatçıdan gelecek açıklamaya çevrildi.
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İŞTE O ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER
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