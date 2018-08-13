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Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 09:13 | Son Güncelleme

Nil Karaibrahimgil’in Bodrum Yalıkavak’ta demirli teknesinde önceki gün şoke eden anlar yaşandı! Nil Karaibrahimgil’in teknesindeki misafirlerin çocuklarına yaptıkları şoke etti

Nil Karaibrahimgil’in misafirleri çocuklarını dövdü, görüntüler magazin gündemine düştü.

Şimdi tüm gözler Nil Karaibrahimgil’de...

Ünlü ismin teknesinde çirkin anlar

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Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre, kız çocuklarının eğitime kazandırılması, çocukların kalp sağlığına dikkat çekilmesi gibi birçok projeye destek veren sanatçı Nil Karaibrahimgil'in Bodrum'daki teknesinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı.
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Şarkıcı ve eşinin teknede ağırladıkları dostları, kendi çocuklarını döverken görüntülendi.
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Misafirlerinin dehşet görüntüleri üzerine gözler, kendisi de bir anne olan sanatçıdan gelecek açıklamaya çevrildi.
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İŞTE O ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER

İŞTE O ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
NE VAR BUNDA. ÇOCUĞUNU DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER .
yazıklar olsun ,cocuğa elmi kalkar lan birde topluma örnek olacaksınız yazık sizlerin Q ölctürmek yada öfke kontrol testine sokmak lazım ,umarın bu yazıları okursun .
Allah aşkına annesinden dayak yemeyen kaç insan var? Çocuk bir haltlar yedi muhtemelen, annesi de dövmüş hepsi bu. Öğretmeninden korkmayan, öğretmenine saygısı olmayan bir nesil yetişti, sırada ana babasından korkmayan, onlara saygı duymayan bir nesil yetiştirmek mi?
anne baba hem çocuklarını sever hem döver sanki siz çocukluğunuzda hiç dayak yemediniz bide kan dondurucu diye belirtmişler yeter ki haber olsun kolay gelsin
ekranlar aslan gerçek yüzü göstermez, inan tanısanız hiçbirini dinlemessiniz
Savunmuyorum ama siz hiç çocukken annenizden dayak yemediniz mi?
sennilkaraibrahimgillerdenmisin okuyun rahatlayın cok güzel tekerleme
İYİ YAPMIŞLAR ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR NE LAF NE SÖZ DİNLER
imam o... cemaat ne yapsın....
Çocuğa gereken yaşta eğitimini vermezsen yarın çok pişman olursun uyuşturucu alkol ne varsa bataklığa bulaşır. Böyle haberler yapa yapa aile yapısını bozdunuz. Biz Babamızın yanında bacak bacak üste atamazken şimdikiler parmak atıyolar ..
çocuk dövmek çok cahilce bir durum ama bazı çocuklar dayaktan başka hiçbir şeyden laf anlamıyor elalemin çocuğuna parmak bile dokunamazsınız ama öz çocuğunuzsa kimse karışamaz gibi tabii sınırları aşmadıkça
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