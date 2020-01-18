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  4. Nil Karaibrahimgil makyajsız haliyle tam not aldı

Nil Karaibrahimgil makyajsız haliyle tam not aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabı Instagram'dan makyajsız halini paylaştı, görenler iltifat yağmuruna tuttu.

2010 yılında Sertab Erener'in reklamcı kardeşi Serdar Erener ile evlenen Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabı Instagram'dan en doğal halleriyle bir video yayımladı. Ünlü şarkıcının videoda makyajsız olması gözlerden kaçmadı.

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43 yaşındaki ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil'i makyajsız görenler, iltifatlar etmeden duramadı. Karaibrahimgil, ''yok çekemedim afalladım, diyecektim ki 23 şubat Bostancı Gösteri Merkezi'inde buluşalım (story’deki oldu ama nedense)'' notuyla paylaşım yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
nil karaibrahimgil, instagram,

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