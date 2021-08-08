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  4. Nil Nehri'ndeki teknede korku dolu anlar! Yolcular tahliye edildi

Nil Nehri'ndeki teknede korku dolu anlar! Yolcular tahliye edildi

08.08.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Zamalek bölgesinde korkunç anlar yaşandı. Nil Nehri kıyısında bulunan bir yolcu teknesinde yangın çıktı. Alevlerin tekneyi sardığı olayda itfaiye ve sivil savunma ekipleri devreye girdi. Nil Nehri'ndeki tekne yangını yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Nil Nehri'ndeki teknede korku dolu anlar! Yolcular tahliye edildi

Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan Zamalek bölgesinin Nil Nehri kıyısındaki bir yolcu teknesinde yangın çıktı. Mısır basınında yer alan haberlerde, teknede çıkan yangının ardından kısa sürede çalışanların tahliye edildiği belirtildi. Yerel yetkililerin harekete geçmesi üzerine sivil savunma ve itfaiye ekipleri ise olay yerine sevk edildi.

NEDENİ KISA DEVRE

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması üzerine yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, yangının kısa devre nedeniyle teknenin 2. katında çıktığını ifade etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın
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