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Nil Nehri’nde korkutan gemi yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Mısır’ın başkenti Kahire’de, Nil Nehri kıyısında bir gemide yangın çıktı.Mısır’ın başkenti Kahire’de, Nil Nehri üzerinde 3 katlı bir restoran gemi bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Mısır’ın başkenti Kahire’de, Nil Nehri kıyısında bir gemide yangın çıktı.
Mısır’ın başkenti Kahire’de, Nil Nehri üzerinde 3 katlı bir restoran gemi bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Şehrin Maadi ilçesinde meydana gelen yangında 3 kişi yaralanırken, yaralıların tedavisinin ayakta yapıldığı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı. Olay yerine sevk edilen 8 itfaiye yoğun çalışmaların ardından yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle gemi kullanılmaz hale geldi.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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