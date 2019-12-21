Nil Nehri'ndeki Hedasi Barajı'nın su rejimi ve enerji takvimi masaya yatırıldı

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı'nın su rejimi ve enerji takvimini belirlemek üzere gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı.

Bir otelde yapılan görüşmelere üç ülkenin su bakanları ile ABD ve Dünya Bankasından temsilciler katıldı.

Görüşmelerde, Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerinde yapılmakta olan Hedasi Barajı’nın doldurulma süresi başta olmak üzere farklı teknik konular ele alınacak.

Mısır, Sudan ve Etiyopya’nın su işlerinden sorumlu bakanları, Nil Nehri'ne inşa edilen Hedasi Barajı'na ilişkin 15 Ocak 2020’ye kadar 4 toplantı yapacak.

Müzakereler, daha çok barajın suyla doldurulma süreci ve elektrik üretimine başlanması takvimi üzerinde yoğunlaşıyor.

ABD yönetiminin diplomatik müdahalesi sonrasında başlayan toplantıların ilki Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 16 Kasım’da, ikincisi Mısır’ın başkenti Kahire’de 2 Aralık’ta yapılmıştı.

Hartum müzakerelerinden önce üç ülkenin dışişleri ve su işlerinden sorumlu bakanları, durum değerlendirmesi yapmak üzere, 9 Aralık’ta Washington’da bir araya gelmişti.