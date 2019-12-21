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Nil Nehri'ndeki Hedasi Barajı'nın su rejimi ve enerji takvimi masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:12 | Son Güncelleme

Sudan'ın başkenti Hartum'da iki gün sürecek görüşmelere Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar ile ABD ve Dünya Bankasından temsilciler katılıyor

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında, Nil Nehri'nin bir kolunun yatağı değiştirilerek yapılan Hedasi Barajı'nın su rejimi ve enerji takvimini belirlemek üzere gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü, Sudan'ın başkenti Hartum'da başladı.

Bir otelde yapılan görüşmelere üç ülkenin su bakanları ile ABD ve Dünya Bankasından temsilciler katıldı.

Görüşmelerde, Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerinde yapılmakta olan Hedasi Barajı’nın doldurulma süresi başta olmak üzere farklı teknik konular ele alınacak.

Mısır, Sudan ve Etiyopya’nın su işlerinden sorumlu bakanları, Nil Nehri'ne inşa edilen Hedasi Barajı'na ilişkin 15 Ocak 2020’ye kadar 4 toplantı yapacak.

Müzakereler, daha çok barajın suyla doldurulma süreci ve elektrik üretimine başlanması takvimi üzerinde yoğunlaşıyor.

ABD yönetiminin diplomatik müdahalesi sonrasında başlayan toplantıların ilki Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da 16 Kasım’da, ikincisi Mısır’ın başkenti Kahire’de 2 Aralık’ta yapılmıştı.

Hartum müzakerelerinden önce üç ülkenin dışişleri ve su işlerinden sorumlu bakanları, durum değerlendirmesi yapmak üzere, 9 Aralık’ta Washington’da bir araya gelmişti.

- 15 Ocak 2020'ye kadar sonuç bekleniyor

Hartum’daki müzakerelerin ardından taraflar, Washington’da bir toplantı daha düzenleyerek, 15 Ocak 2020 öncesinde katedilen mesafeyi gözden geçirecek. 6 Kasım’da Washington’da düzenlenen toplantı gereği tarafların 15 Ocak 2020 tarihine kadar bir sonuca varması gerekiyor.

Bakanların görüşmelerinden olumlu sonuç çıkması durumunda anlaşma taslağı hazırlanarak, barajın suyla doldurulma süresi belirlenecek. Bu süre bölgede yaşanacak kuraklık ve yağış oranları çerçevesinde tekrar gözden geçirilecek. Elektrik üretim ünitelerinin faaliyet cetveli de belirlenecek.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Afrika’nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hedasi Barajı Sudan

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