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Nil sularının paylaşımı görüşmelerinden sonuç çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:51 | Son Güncelleme

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı bakanlar arasında Addis Ababa'da yapılan görüşmelerde nihai çözüme ulaşılamadı

KAHİRE (AA) - Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın su işlerinden sorumlu bakanlarının katılımıyla Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da yapılan üçlü müzakerelerden sonuç alınamadı.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Nil Nehri üzerine Etiyopya tarafından yapılmakta olan Hedasi Barajı'nın doldurulma işleminin hiçbir ülkeye zarar vermeden gerçekleştirilmesiyle ilgili dün başlayan ve bugün sona eren müzakerelerde taraflar nihai bir çözüme ulaşamadı.

Bakanlar arasındaki müzakerelerin, Nil sularının döküldüğü ülkeler olarak kabul edilen Mısır ve Sudan'ın yasal su hisselerinin ihlal edilmemesi ve aynı zamanda Etiyopya ve Sudan'ın kalkınmasının da zarar görmemesi temelinde gerçekleştiği belirtildi.

Tarafların, üç ülkenin de çıkarlarına uygun ve makul bir çözüm buluncaya kadar müzakerelerin devamı konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan biri olan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşaatına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durdurulmuş ve yeniden başlatılmıştı.

Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen, Afrika'nın en büyük barajı olacak projenin toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar doları bulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Barajı Hedasi müzakereler Nil suları

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