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  4. Nilay Deniz Kırmızı Kamyon dizisine katıldı! Kırmızı Kamyon oyuncuları kimler?

Nilay Deniz Kırmızı Kamyon dizisine katıldı! Kırmızı Kamyon oyuncuları kimler?

15.01.2021 22:19 | Son Güncelleme:
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Nilay Deniz Kırmızı Kamyon dizisine katıldı! Kırmızı Kamyon oyuncuları kimler?

Show TV'de ekranlara gelecek olan yeni dizi Kırmızı Kamyon'un çekimleri son sürat devam ediyor. Kahraman itfaiyecilerin hikayelerini seyirciyle buluşturacak dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Nilay Deniz, merakla beklenen 'Kırmızı Kamyon'da 'Yonca' karakterini canlandıracak.

Kırmızı Kamyon'un çekimleri devam ederken dizinin kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Nilay Deniz dahil oldu. Daha önce 'Aşk Yeniden', 'Ateşböceği' ve 'Çatı Katı Aşk' dizilerinde rol alan Deniz, hayat vereceği 'Yonca' karakteri ile dizide kilit bir role sahip olacak.

Oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi isimlerin bir araya geldiği 'Kırmızı Kamyon'un senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan'ın imzasını taşırken dizinin yönetmenliğini ise Osman Kaya üstleniyor. Dizinin yapımcılığını ise 10. Ev üstleniyor.

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Dramatik yapısı ve aksiyon dolu sahneleri ile 'Kırmızı Kamyon' çok yakında Show TV'de!

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