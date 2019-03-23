Nilay Dorsa bikinili pozlarıyla dikkat çekti!

Nilay Dorsa, yaz sezonunu Tayland'da açtı. Şarkıcının bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı.
Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor
Şarkıcı Nilay Dorsa, tatil için Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e gitti.
Phuket tatilinde bol bol güneşlenen Nilay Dorsa'dan 2019'un ilk bikinili pozları da geldi.
37 yaşındaki şarkıcı Tayland tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e giden Nilay Dorsa'nın bikinili kareleri sosyal medyayı salladı.
Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor
Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor
Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor
Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor
Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor
Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor
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