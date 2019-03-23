MAGAZİN

Nilay Dorsa bikinili pozlarıyla dikkat çekti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.03.2019 02:50 | Son Güncelleme

Eski manken ve şarkıcı Nilay Dorsa, tatil yaptığı Phuket'ten bikinili pozlarını paylaştı.

Nilay Dorsa, yaz sezonunu Tayland'da açtı. Şarkıcının bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı.

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Şarkıcı Nilay Dorsa, tatil için Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e gitti.

Şarkıcı Nilay Dorsa, tatil için Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e gitti.

Phuket tatilinde bol bol güneşlenen Nilay Dorsa'dan 2019'un ilk bikinili pozları da geldi.

Phuket tatilinde bol bol güneşlenen Nilay Dorsa'dan 2019'un ilk bikinili pozları da geldi.

37 yaşındaki şarkıcı Tayland tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

37 yaşındaki şarkıcı Tayland tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e giden Nilay Dorsa'nın bikinili kareleri sosyal medyayı salladı.

Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'e giden Nilay Dorsa'nın bikinili kareleri sosyal medyayı salladı.

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor

Nilay Dorsa Tayland'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor
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nilay dorsa Nilay Dorsa bikini phuket

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