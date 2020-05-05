O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Dorsa, paylaşımına "Bu yıl sezonu terasta açacağımı hiç düşünmezdim" notunu düştü.
Nilay Dorsa: Mayomu giyip, kendimi terasa attım
Şarkıcı Nilay Dorsa, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.
SEZONU TERASTA AÇTI
Bir süredir bütün vaktini evde geçiren Dorsa, güneşli havayı görünce evinin terasına çıktı.
Mayosunu giyip, terasta güneş banyosu yapan Nilay Dorsa, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Dorsa, paylaşımına şu notu düştü:
"MAYOMU GİYİP, KENDİMİ TERASA ATTIM"
Güneşin kızıyım ben. Nisan ayını bitirdik, yaza şurada ne kaldı ki? Bu yıl sezonu terasta açacağımı hiç düşünmezdim. Güneşi görünce giydim mayomu, attım kendimi terasa güneşlenmeye.
Eee böylelikle D vitaminini fazlasıyla da almış oldum. Vitamini alınca bir anda pozitif bir enerjiye dönüştüm ve işte şimdi buradan hepinize hatta tüm evrene pozitif enerjimi yolluyorum. En güzel günler bizi bekler. Biliyorum ve inanıyorum. Karantina motivasyonu...
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Dorsa'nın paylaşımları kısa sürede 4 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evinin çatısında güneşlendiği anları yayınlayarak adeta bir akım başlatmıştı.
Ardından Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar da terasta güneş banyosu yaptığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.
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