Nilgün Belgün'den tartışılan kliple ilgili açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan sanatçılar, söz konusu programında Cumhurbaşkanlığı için hazırlandığını bilmediklerini söyleyerek, Nilgün Belgün'ün daveti üzerine gittiklerini dile getirmişlerdi.

Bu açıklamanın ardından Nilgün Belgün de bir açıklamada bulundu.

"Bugün çıkan haberlerle ilgili yaptığım ilk ve son açıklamamdır" diyen Nilgün Belgün'ün paylaşımı şöyle:

'Sanat Varsa Hayat Var' projesi benim aylardır üzerinde çalıştığım projemdir. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği projenin klibinde tüm sanatçı dostlarımla bir araya gelerek büyük bir mutlulukla çekimlerimizi tamamladık.

Amacım sanatın birleştirici özelliğini vurgulamak ve sanatın farkındalığını, sanatın tüm kötülükleri yok edip dünyayı güzelleştirdiğini göstermekti. Fakat böylesine özel ve güzel bir amaçla oluşturulmuş bir proje maalesef bazı tiyatrocu dostlarımızın baskısı ile haksızlığa uğruyor. Projenin yasal izinleri için tüm sanatçı dostlarımdan muvafakatnameler alınmış ve reklam yayına girmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı videonun son hali Whatsapp ile herkesle paylaşılmıştır.