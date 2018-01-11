Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Son Güncelleme 8 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 10:23 |8 saat önce

Nilgün Belgün, verdiği röportajda “Seksten sonra çok eğlenirim” sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Oyuncu, “Evet seks yapmadan önce, buna aşk da dahil, güldüğüm insanları seçerim. Onun için genelde müzisyenler ya da tiyatrocularla birlikte oldum. Çünkü aktörler egoist oluyorlar” açıklamasını yaptı. NİLGÜN BELGÜN GEÇTİĞİMİZ GÜNDENLERDE CİNSEL YAŞAMI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞ VE BU AÇIKLMASI BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Nilgün Belgün: Seks bitince çok eğlenirim!

1 / 24 Türkiye'nin tek başına sahneye çıkan tek kadın komiği. Sahnede 41 yılını tamamladı. Tek kişilik, 'Aşk ve Komedi' oyunu 5. sezonunda, tıklım tıklım. Yaşı olmayan kadın hala erkeklerin radarında. Biz de yıllar sonra buluşunca tabii ki aşktan meşkten, erkeklerden bahsetmeden duramadık. Nilgün Belgün'den yıllarca konuşulacak bomba itiraflar. Belgün; 'Seks yaparken sadece karşımdaki insana konsantre olurum. Seks bitince çok eğlenirim. Zaten eğlenmediğim adamla beraber olmam.' dedi. Posta Gazetesi'nden Behzat Uygur'la röportaj yapan Nilgün Belgün, gündeme damga vuracak itiraflarda bulundu. İşte o röportaj

2 / 24 ‘Aşk ve Komedi’ müzikli, danslı bir gösteri. Sahneye tek başına çıkan tek kadın komiğimiz sensin... Benden evvel de benim yaptığımı yapan yoktu, benden sonra da çıkmadı. Benim yarattığım bir şey. Stand-up ya da tiyatro oyunu değil, ‘one woman’ şov. Oyuncu olduğum için tiyatro öğeleri kattım. Kendi hayatımı anlatıyorum. Şarkı söylüyorum, dans ediyorum. İzlerken sadece gülmüyorsun. Çünkü hayatta gülmek kadar hüzün de var. Güzel bir İstanbul anlatıyorum ama daha çok eşlerimi anlatıyorum. Aşk hayatın içinde önemli bir rol oynuyor.

3 / 24 Neden bu yaptığını yapan başka kadın yetişmiyor? Çünkü zor. Kadın halinle o sahnede olmak çok zor. Ben bir kadınım ve buradayım, bana bakın diyorsun. Herkes kadın olarak değer verip sana bakmak zorunda. Ülkede kadına değer verilmiyor zaten. Bir de seni dinlemeleri için yaşanmışlığın olması lazım. Bu işi daha genç halimle yapsaydım kimse dinlemezdi.

4 / 24 Başarının sırrı ne? Sahici ve samimi olmam. Bu sene sahnede 41 yılı doldurdum. Bunca yıl tiyatro seyircisine hiç kötü bir şey yapmadım ve seyirci biriktirdim. Güvenilirim. Bu yıl en fazla seyircim olduğu yıl. 5. sezonumu oynuyorum. İnsanları mutlu etmeyi ve güldürmeyi seviyorum. Halk onu mutlu edenleri ve güldürenleri asla unutmaz.

5 / 24 Tek başına olduğun bir işe girdin. Korktun mu hiç? Hem de çok. Bayağı bir para harcadım. Dekoru, kostümü, her şeyiyle ben ilgilendim. Bu işin patronu benim. Batarsam da batarım dedim. Tutmazsa da kendim için bir şey yaptım derim.

6 / 24 Müstehcen esprileri genelde erkekler yapar. Sen yapınca hiç yanlış anlaşılmıyor. Başka kadın yapsa farklı algılanır. Ben çaktırmadan yapıyorum. Bu zeka isteyen bir şey. Esprinin üstüne basmamak, altını çizmemek lazım. Sahnede de bu huyun iyi karşılanıyor... Ben ne anlatsam mutlu oluyorlar. Ama bunu hiçbir zaman bel altına vurup basitleştirmiyorum. Benim en değer verdiğim şey kalitedir. Hayatımdaki insanların kalitesi de benim için önemlidir.

7 / 24 "ADAMIN KALİTESİNİ EN BAŞINDA ANLARIM" Diyelim bir adamla tanıştın ve başta anlamadın kalitesiz olduğunu... Yok Behzatcığım, en başında anlarım. Kaliteyle yola çıkarım hep ama kalitenin de hataları var. Kaliteli hata yapmaz diye bir şey yok. Hata yaparsa yolumuzu ayırırız. Ayrılış bile kaliteli olmalı. Hiçbir ilişkimden kötü ayrılmadım. Sadece evliliklerini mi anlatıyorsun, flörtler yok mu? Onları da katsam bir hafta oturup izlemesi gerekir seyircinin. Hiç olmazsa diğerleri üç tane. Bir eşle iki kez evlendim, yani dört nikahım, üç cenazem var. Nasıl yani? Hiçbirini öldürmedim korkma. Süründürmüşlüğüm var ama öldürmüşlüğüm yok.

8 / 24 İzlemeye geldi mi üç eşin de, sonuçta onlardan bahsediyorsun? Tabii geldiler. Biri çok istedi ama gelemedi. Evli karısından korkuyor, gelemiyor. Ayol ne üzülüyorsun, gelir sizin evde yaparım ben de dedim. İlk eşim Abdullah boşanıp geldi zaten. Yani boşanan soluğu bende alıyor. Senden kopamıyorlar... Hepsiyle dostum. Onlarla çok mutlu günlerim oldu. Sevgililerimle de güzel aşklar yaşadım. Ayrıldım diye o güzel anları unutamam. 10 sene süren bir birlikteliğim oldu, o gerçek aşkımdır benim. Ayrılınca hep düşman oluyorlar. Ben hep yaşadığım güzel günleri hatırlıyorum. “Ayrılık da sevdaya dahil” demiş ya Atilla İlhan. Ne kadar doğru bir laf.

9 / 24 "YATAKTA DA KOMİĞİM" Aşık olduğunda nasıl olursun? Ay ben çok mutlu olurum aşık olunca. Aşkı çok severim, aşık olayım diye bahane yaratabilirim. Her ortamda eğlenceli bir kadınsın. Peki yatakta da komiklik yapar mısın? Yaparım, her yerde yaparım. Seks yaparken yapmam da, sonrasında yaparım. Seks yaparken sadece karşımdaki insana konsantre olurum. Seks bitince çok eğlenirim. Zaten eğlenmediğim adamla beraber olmam. Aynı dili konuşmak lazım karşındaki adamla. Konuşamıyorsan ne seks olur ne evlilik. Bir gün ya da bir saatlik olup biter. Bayağı ilişki uzmanısın... Uzman değilim hayatım, hepsi yaşanmışlıktan ve birikimimden.

10 / 24 "HİÇBİR ERKEĞİN PEŞİNDEN GİTMEM" Bir erkekte en çok ne etkiler seni? Bakışı, gülüşü, işi. Başarılı erkek severim. Bir de üstüne yakışıklı oldu mu dayanamam zaten. Yakışıklı, güzel adam çok severim. Ama tabii bu güzelliğin altının dolu olması lazım. Zengin adamlara hiç meraklı değilim, müzisyen takılırım. Orkestra oldu mu peki? Küçük bir oda orkestram var. Senfoniyle karıştırma bunu. Adam oralı olmazsa peşinden gider misin? Hayır, hiçbir erkeğin peşinden gitmem. Bugüne kadar gitmedim. Beğendiğimi belli ederim ve onunla ilgilenirim. Aldatılınca bitirir misin? Anında biter. Ben hayatımda kimseyi aldatmadım. Evli, nişanlı birine de asla dönüp bakmam. Son derece fazla bekar erkek var yani. Başka kadın benim yüzümden üzülsün istemem. Sonuçta kadınım.

11 / 24 "OYUNCU OLMASAM ÇOK İYİ GAZETECİ OLURDUM" Ahmet Hakan'la durumunuz nedir sizin? Çok iyi dostuz. Benim için Ahmet özel bir insandır. Oya Başar, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ’lı bir kadın grubunuz var. Geçen gün Ahmet Hakan da sizin grubunuzlaydı. Sıkılmadı mı tek erkek? Ahmet enteresan bir adamdır. Kadınlarla sohbet etmeyi çok sever. Birikim yapar her ortamda. Ben de oyuncu olmasam çok iyi gazeteci olurdum. Her şeyi merak ederim. Dibine kadar girer öğrenmeye çalışırım. Ahmet de dinliyor hepimizi, eğleniyor. Kimse sıkılmaz bizim grubumuzdan.

12 / 24 Öldürürsünüz bile adamı siz o ekiple. hmet'le geçen gün Emel Sayın'ı dinlemeye gittik. Emel'in şarkı söylediği bir video paylaştım Instagram'da. Ertesi gün tanımadığım bir numara arıyor deliler gibi. Sonunda açtım. “Merhaba Nilgün Hanım. Ben doktor bilmem kim. Dün Instagram'a koyduğunuz videoyu derhal silin” dedi. Meğer evliymiş, yanında sevgilisi varmış, videoda onunla görünüyor. Karısı da benim takipçimmiş. Eyvah... “Beyefendi siz Hülya Avşar'ı duymadınız mı? Gizli yapın” dedim. “Sizin ne işiniz var Günay Restaurant'ta dedim” ve silmedim. Yapmayacaksın bir daha, bu sana ders olsun. Yakın arkadaşının kocasını başka kadınla gördün. Gidip arkadaşına söyler misin? Adamı uyarırım ama arkadaşıma söyleyemem. Kötü bir hale gelirse söylerim. Önce ikaz ederim. Adam belki bir daha yapmaz, onun riskini alıp arkadaşıma dedikodu yapamam.

13 / 24 "KÖTÜ DİZİLERDE SIRF PARA İÇİN OYNAMAM" “Asla yapmam” dediğin bir şey var mı oyunculukta? Kötü dizilerde sırf para için oynamam. İhtiyacım olsa bile kabul etmem. Tiyatro için ‘Yabancı Damat’ dizisinden bile ayrıldım. Şimdi dizi teklifi gelince tiyatroyu anında bırakan isimlerle dolu etraf... Hadsizlik olarak görüyorum. Tiyatroyu laf olsun diye yapıyorlar. Yapamazsın! Yalnızca çok iyi bir dizi teklifi gelirse kabul ederim. Ama baştan yapımcıya “Tiyatrom var” derim. Öncelik hep tiyatro. Yapımcılar pek sevmiyor tiyatrocuları... Tiyatrocu oynatıyorlar, o tiyatroyla müthiş besleniyor diziler ama “Tiyatro yapma” diyorlar. Çünkü gece gündüz çalışmanı istiyorlar.

14 / 24 Bütün tiyatrocular birleşip ortak bir iş yapabilsek keşke... Maalesef zor çünkü tiyatrocuların egosu çok yüksek. Onun için hiçbir aktörle flört etmedim. Egosu yüksek insanları hiç sevmem. Benimki hiç yüksek değildir. Kompleksim de yoktur. Özgüvenim var. Nereden gelmiş bilmiyorum. Annemden galiba. Çalışkan bir kadındı. Türkiye'nin ilk kadın nikah memuruydu annem. Şimdi anladım. Dört evlilik o yüzden... Evet, galiba evlilik zaafım o yüzden. Hayat motton ne? Anı yaşamak. Beni mutlu edecek hiçbir şeyi aşkta dahi ertelememek. Hayatım boyunca randevuda flörtlerimi bekledim. Ulan kadınsın, geç git değil mi? Geç kalınca kızdın mı peki? Yok ya niye kızayım, salak olan benim.

15 / 24 "BAŞARILI İNSANLAR BENCE ÇOK SEKSİ" Bir kadının en seksi yaşı kaç? 40 ve sonrası. Seksi olmak bir duruştur, karakterdir. Başarılı insanlar bence çok seksi. Bacak ya da meme açmakla seksi olunmaz. Yaşanmışlık daha olgun yapıyor kadını. En büyük aşkımı 42 yaşında yaşadım, benden 16 yaş küçüktü. 10 yıl sürdü. Neden bitti? Yaş farkı çok olunca istekler de farklı oluyor. Benim evlilik isteğim yoktu, o istiyordu doğal olarak. Yaşandı ve güzel bir yerde bitti. "HÜLYA SEKSİ BİR KADIN DEĞİL TATLI VE GÜZEL BİR KADIN" Sence en seksi kadın kim? Hülya Avşar derler hep. Hülya seksi bir kadın değil, tatlı ve güzel bir kadın. Sıla bana seksi geliyor. Duruşunu ve tavrını seviyorum. Dik duruş ve tavır benim için çok önemli. Hangi yaşta sabit kalmayı istersin? 40-50 arası benim için çok ayrı. 30'lara, 20'lere geri dönmek istemem.

16 / 24 Doğrusu seni 20'li yaşlarda tanımak isterdim... Bir içim suydum, feciydim yani. Ama saf ve iyi niyetliydim. Şimdi her şeyi çok iyi biliyorum. Artık kül yutmadığım, insanları gözlerine bakarak tanıdığım bir yaştayım. Hayat benim için çok değerli ve sadece bir kere yaşıyoruz. Aptalca kavgalar, gürültüler hep palavra. Dünya o kadar çirkinleşti ki, bu çirkinliği sadece aşk, sevgi ve sanat güzelleştirir. Onun için aşka sevgiye sanata sarılmak gerekir. Sadece onlara değil Atatürk yoluna, Atatürk'e de inanman gerekir. Ancak bu şekilde mutlu olabiliriz. Güçlü bir kadınsın. Bu ilişkilerinde sıkıntı yaratıyor mu? Yaratıyor. Benim mutluluk sebebim kişiler değil. Kendi içimde mutluyum, onun için güçlüyüm. Hayatla ve kendimle çok iyi geçiniyorum. "2018'DEN BEKLENTİM YOK KARARLARIM VAR" Yeni yıldan beklentin nedir? 2018’den beklentim yok, kararlarım var. Ne kadar beklenti o kadar mutsuzluk. 2018 kararım: Mutsuz olduğum hiçbir şeyi yapmayacağım. Beni mutsuz eden, negatif enerjili insanlardan uzak duracağım. Sadece ve sadece mutlu olmak üzere yaşayacağım. Herkese bir ders verecek olsan ne olurdu bu? Hayat, yaşam, mutluluk ve sevgi... Önce mutlu olmak üzere yola çıkın derdim. Mutsuz olursan ne işinden ne de aşkından zevk alırsın. Önce kendin mutlu olacaksın, sonra başkalarını mutlu edeceksin.

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