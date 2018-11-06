Nilgün Bodur eski sevgilisini suçladı; eski sevgili yayına bağlandı

"Ben elimi bile kaldırmadım. Bir insanın yaptığı bir şey için özür dilemesi vardır. Siz o şiddeti yaşarken hayatınızdan korkuyorsunuz. Hani diyor ya 'benim çevrem var' diye. Gökhan'ın eski eşinden uzaklaştırma kararı varmış. Aylar önce evime geldiğinde 'Sus' diye boğazına sarıldım çenesini tuttum. Ben darp raporu aldım diye o da darp raporu alıyorsa, ben o hastaneyi de mahkemeye veririm. Kendisi benim kör köpeğime tekme atmış bir insan. Ne darp raporu bu?

Nilgün Bodur'un eski sevgilisi Gökhan Bey, canlı yayına telefonla bağlanarak, "Kadına değil erkeğe şiddet var. Beni kendi reklamı için kullanamaz. Madem şiddet vardı neden iki ay bekledi? Nilgün Bodur alkol ve antideprasan kullanan bir insandı. Nilgün Bodur asıl beni darp etti. İki kez boğazıma sarıldı arkadaşlarımın yanında. Ben üç çocuk babasıyım, bir iş adamıyım sosyal çevrem var benim. 10 gün boyunca işe gidemedim. Ben de darp raporu aldım. Nilgün beni evine zorla getirttirdi" açıklamasında bulundu.

"KİM REZİL OLUR ACABA?"

Komşumun yanında bana küfretti. Hepimiz zor dönemlerden geçebiliriz. Öfke kontrol sorunu olabiliyor insanda. Benim telefonumu paramparça etti, ben bunu affettim. Affettiğiniz şey daha fazla şiddetle sonuçlanıyor. Susmamalı insanlar böyle bir durumda. 'Seni tüm Türkiye'ye rezil edeceğim' diyordu. Kim rezil olur acaba öyle bir durumda? Ben bu olaylar yaşandığında Türkiye'yi terk etmek istedim.

ÖFKE KONTROLÜ SORUNU VAR

O kötü bir insan değil, üç çocuk babası birisi. Sadece öfke kontrol sorunu var. Ben duygu sömürüsü yapan bir insan değilim. Umarım bu yaşananlar ders olur. Tabii ki erkekler şiddet uyguladıktan sonra pişman oluyorlar. Şu anda hayal gibi bir hayat yaşıyorum sosyal medya sayesinde. Bugün bu programda, iki aylık gözyaşımı akıttım şu anda. Komşumun yanında çelik bir çekecek fırlattı bana. Bir insan bana küfür edebilir, ama bana 'sen kimsin ki kitap yazacaksın?' dememeli. Şiddeti asla affetmememiz gerekiyor."

SEDA AKGÜL: BEN DE ŞİDDETE MARUZ KALDIM

Seda Akgül, canlı yayına telefona bağlanarak Nilgün Bodur'a destek oldu.