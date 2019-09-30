MAGAZİN

Nilgün Bodur kendisine gelen mesajı ifşa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl çıkardığı "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" kitabında, alıntı yaptığı gerekçesiyle haftalarca gündemden düşmeyen Nilgün Bodur, bu sefer 1 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabıyla gündeme geldi. Bodur, hesabında takipçisinin bir mesajını ifşa etti.

Nilgün Bodur kendisine gelen mesajı ifşa etti!

Bodur'a gelen mesajda, "Nilgün Hanım size aşık oldum, biraz önce sizi keşfettim. Heyecandan ölecek durumdayım. Çok güzel konuşuyorsunuz, yaşım 39. Benimle evlenir misiniz? Çok güzel değilsiniz ama idare ederim ben." yazıyordu.

nilgun-bodur-kendisine-gelen-mesaj-uNZH.png

FLÖRT ETMEYİ TERCİH EDERİM

Bodur, gelen mesajın görüntüsünü paylaşarak cevap olarak şu ifadelere yer verdi: "İşte dürüst takipçi. Yalnız ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ömrümün sonuna kadar flört etmeyi tercih ederim çünkü, ama sizinle değil. Beni çok güzel bulan biriyle. Çok güzel olmasam da."


Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!
Ünlü modelden şoke eden tecavüz itirafı! '4 yaşından beri...'Ünlü modelden şoke eden tecavüz itirafı! '4 yaşından beri...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nilgün bodur instagram ifşa

En Çok Okunan Haberler

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

5 kişiyi altına alıp markete daldı! Korkunç kaza kamerada!

5 kişiyi altına alıp markete daldı! Korkunç kaza kamerada!

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

12 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekranların güzel oyuncusu Gonca Sarıyıldız estetik harikası çıktı!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

Ünlü model Clara McGregor tecavüz itirafıyla olay oldu

Ünlü modelden şoke eden tecavüz itirafı! '4 yaşından beri...'

Serenay Aktaş, Mucize Doktor kadrosunda...

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

MasterChef Türkiye'de ödül oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21. son bölümde kaptan kim oldu?

MasterChef'te ödülü kim kazandı?

Eda Taşpınar'dan siyah mayosuyla yaz pozu!

Eda Taşpınar'dan siyah mayosuyla yaz pozu!

İrem Derici, annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı!

Ünlü şarkıcı paylaştı! "Annem ve ben"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.