Nilgün Bodur kendisine gelen mesajı ifşa etti!

Bodur'a gelen mesajda, "Nilgün Hanım size aşık oldum, biraz önce sizi keşfettim. Heyecandan ölecek durumdayım. Çok güzel konuşuyorsunuz, yaşım 39. Benimle evlenir misiniz? Çok güzel değilsiniz ama idare ederim ben." yazıyordu.

FLÖRT ETMEYİ TERCİH EDERİM

Bodur, gelen mesajın görüntüsünü paylaşarak cevap olarak şu ifadelere yer verdi: "İşte dürüst takipçi. Yalnız ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ömrümün sonuna kadar flört etmeyi tercih ederim çünkü, ama sizinle değil. Beni çok güzel bulan biriyle. Çok güzel olmasam da."



