MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nilperi Şahinkaya 'Aileler tanıştı'

Nilperi Şahinkaya 'Aileler tanıştı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 09:30 | Son Güncelleme

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. İlişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Şahinkaya, 'Ben onun ailesi ile tanıştım, o da benim ailemle görüntülü konuşmada tanıştı' ifadelerini kullandı.

Nilperi Şahinkaya 'Aileler tanıştı'

Oyuncu Nilperi Şahinkaya , önceki gün sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Şahinkaya, “Kısa bir tatil yapalım dedik kimse yokken Alaçatı yaptık. Güzeldi dinlendim”dedi.

“PANDEMİ BENİM İÇİN TATİL GİBİ OLDU”

Pandemi döneminde evinde vakit geçiren Nilperi Şahinkaya muhabirlerin, “Pandemi sizin için nasıl geçti?” sorusuna, “Güzel geçti evde oturdum dinlenmiş oldum benim için tatil gibi oldu. Evi de çok özlemiştim” diyerek cevap verdi.

nilperisahinkaya-439x660

AİLELER TANIŞTI

Sevgilisi Emre Yusufi'nin ailesi ile tanıştığını söyleyen Nilperi Şahinkaya, “Ben onun ailesi ile tanıştım o da benim ailemle internet üzerinden tanıştı. Babam çünkü yurt dışında yaşıyor, güzel gidiyor ilişkimiz her şey yolunda ” dedikten sonra çift evlerinin yolunu tuttu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Acun, Survivor'daki büyük değişiklikleri açıkladı!Acun, Survivor'daki büyük değişiklikleri açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

HDP'li vekilin sözleri Meclis'te büyük tepki çekti

HDP'li vekilin sözleri Meclis'te büyük tepki çekti

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Merak ettiren soru! Narsistik sayı nedir?

Merak ettiren soru! Narsistik sayı nedir?

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasemin Allen pitonunu vücudunda gezdirdi!

Yasemin Allen pitonunu vücudunda gezdirdi!

Survivor çeyrek final nasıl olacak? Survivor'da yeni takımlar olacak mı? Eleme nasıl yapılacak? Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemi anlattı

Acun, Survivor'daki büyük değişiklikleri açıkladı!

Demet Özdemir, Survivor'a konuk olacak! Survivor'da Demet Özdemir'in partneri kim oldu?

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

Survivor Anlat Bakalım'da hangi ünlüler yarışacak? Survivor'da Haluk Levent bombası! İşte Anlat Bakalım oyunu kadrosu

Survivor'da büyük sürpriz! Haluk Levent ve...

Survivor Ardahan kimdir? Survivor'dan elenen Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Ardahan'ın hayat hikayesi

Survivor Ardahan kimdir? İşte hayat hikayesi

Survivor'da kim elendi? Çeyrek finale kimler kaldı? İşte Survivor 16 Haziran Salı sms oy sıralaması ve elenen isim

Survivor'da elenen isim belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.