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Nilperi Şahinkaya'dan estetik açıklaması! 'Korkuyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 09:27 | Son Güncelleme

Önceki gün sevgilisi Emre Yusufi ile Boğaz havası alan oyuncu Nilperi Şahinkaya, muhabirlerin "Estetik yaptırır mısınız ya da estetiğe karşı mısınız?" sorularına yanıt verdi. Şahinkaya, "Hiç estetiğim yok. Karşı da değilim ama ben yaptırmaya korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün sevgilisi Emre Yusufi ile Boğaz havası aldı.

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Sabah saatlerinde bir kafede kahvaltı yapan çift, izin günlerinin tadını çıkardı.

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Habercilerin sorularına yanıt veren Şahinkaya, oyuncu arkadaşı İpek Filiz Yazıcı'nın koronavirüse yakalandığı için setin bir süre durduğunu, "2 gün karantinaya aldık kendimizi. Sonra test yaptırdık. Negatif çıkıp, sete geri döndük. Çok şükür arkadaşımızın da durumu gayet iyi" diyerek dile getirdi.

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Geçtiğimiz günlerde 20 yaşındaki bir videosunu paylaşan ve "Estetik harikası" şeklinde yorumlar alan Nilperi Şahinkaya, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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