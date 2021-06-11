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Nilperi Şahinkaya'dan kıskandıran paylaşım: 'Öpecek yanak bırakmamışlar'

11.06.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda sergilediği oyunculuk performansı ile adından sık sık söz ettiren Nilperi Şahinkaya son paylaşımı ile İnstagram'ı salladı. Blu TV platformunda yayınlanan 'Aynen Aynen' adlı mini dizinin kadrosunda yer alan Şahinkaya, iki yakışıklı rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ve Kerem Bürsin ile verdiği poz ile sevgilisi Emre Yusufi'yi kıskandırdı.

Nilperi Şahinkaya'dan kıskandıran paylaşım: 'Öpecek yanak bırakmamışlar'

Cem Yılmaz'ın yeni dijital dizisi 'Erşan Kuneri'de rol almaya hazırlanan Nilperi Şahinkaya son paylaşımı ile çok konuşuldu. 'Aynen Aynen' adlı dizide rol aldığı başrolü paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu ve Kerem Bürsin ile yanak yanağa verdiği o poz sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun paylaşımına sevgilisi Emre Yusufi'nin yaptığı yorum ise kıskançlık olarak yorumlandı.

'KUSURA BAKMAYIN BUGÜN BENİM GÜNÜM'

İlk olarak 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' adlı dizide Mesude karakterine hayat vererek yıldızı parlayan oyuncu daha sonra 'Kiraz Mevsimi'nde rol olarak ününe ün kattı. Son zamanlarda ise ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın dijital platform için çekeceği 'Erşan Kuneri' dizisinin kadrosunda yer almasıyla gündeme gelmişti.

Komedi dizi ve filmlerinde sergilediğ oyunculuk performansı ile büyük sempati toplayan ünlü oyuncu, İnstagram paylaşımı ile düşman çatlattı. Başrolünde yer aldığı 'Aynen Aynen' ekibiyle fotoğraflarını yayınlayan Şahinkaya'nın iki yakışıklı rol arkadaşını yanaklarını öptüğü görsel ile sosyal medyada gündem oldu. Gönderisinin altına, 'Kusura bakma Türkiye bugün benim günüm' notunu düşmesiyle oyuncu arkadaşları ile nispet yaptı.

ÖPECEK YANAK BIRAKMAMIŞLAR

Bir süredir sanatçı Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya'nın son gönderisi tüm Türkiye gibi sevgilisini de kıskandırdı. Ünlü oyuncunun rol arkadaşları tarafından öpücüklere boğdukları o kareye sevgilisi Yusufi'nin yaptığı yorum damga vurdu. Şahinkaya'nın bu pozunu kıskanan sevgilisinin 'öpecek yanak bırakmamışlar' yorumu epey güldürürken, havada kıskançlık kokusu var dedirtti.

Nilperi Şahinkaya'dan kıskandıran paylaşım: 'Öpecek yanak bırakmamışlar'

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin Nilperi Şahinkaya Uraz Kaygılaroğlu
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