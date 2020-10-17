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Nilperi Şahinkaya: Evlilik için henüz bir karar vermedik

17.10.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Nilperi Şahinkaya: Evlilik için henüz bir karar vermedik

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan oyuncu Nilperi Şahinkaya, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Emre Yusufi ile aşk yaşayan Şahinkaya, "İyi anlaşıyoruz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için henüz bir karar vermiş değiliz ama ileride neden olmasın" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Renkli kıyafetiyle dikkat çeken Şahinkaya, "Uzun zamandır yürümüyordum. Havayı güzel bulunca kendimi dışarı attım" dedi.

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Yaklaşık iki yıldır tasarımcı Emre Yusufi ile aşk yaşayan Nilperi Şahinkaya, ilişkisi hakkına şunları söyledi: Emre ile iyi anlaşıyoruz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için henüz bir karar vermiş değiliz ama ileride neden olmasın.

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