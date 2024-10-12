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Nilperi Şahinkaya ile Emre Yusufi ayrıldı! Sebebi bakın neymiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.10.2024 08:40
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya şimdi de özel hayatıyla gündemde. 5 yıldır heykeltıraş Emre Yusufi ile birlikte olan Şahinkaya'nın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Sebebi ise bakın neymiş..

Nilperi Şahinkaya ile Emre Yusufi ayrıldı! Sebebi bakın neymiş

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kuzgun, Yeni Hayat ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya özel hayatıyla gündeme geldi.

5 yıldır heykeltıraş Emre Yusufi ile birlikte olan Şahinkaya'nın ilişkisini bitirdiği ortaya çıktı.

nilperi

Nilperi Şahinkaya önceki günlerde rol aldığı dijital projenin gecesine yalnız katılmıştı. Dün akşam Cansel Elçin’in Misery oyununun galasına da Emre Yusufi tek başına gitti. Ünlü heykeltraş Şahinkaya ilişkisinin bittiğini söyledi.

YUSUFİ

AYRILIK SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Emre Yusufi'ye ayrılık iddiaları sorulunca 'O açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun benimde işlerim çok yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk.' dedi. Emre Yusufi bu açıklaması ile ilişkiye ara verdiklerini söylemiş oldu.

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