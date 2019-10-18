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Nilperi Şahinkaya: Kerem beni üzmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntülenen Nilperi Şahinkaya, Kerem Bürsin ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kerem Bürsin'in öpüşme sahneleri sonrası gündeme gelen güzel oyuncu bakın ne dedi.

Nilperi Şahinkaya: Kerem beni üzmedi

Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin, katıldığı bir programda 'Nilperi Şahinkaya ile ilgili “Sette öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor. Sonra da ‘gel beni öp’ diyor" demişti. Bu sözler gündem olunca, Nilperi Şahinkaya açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

ORTAM GERİLDİ

Şahinkaya bu sözlere "Kerem Bürsin'le öpüşme sahnemizden önce, set yemeği olarak tavuklu dürüm geldi. İçinde soğan ve sarımsak yoktu. Fakat Kerem ile aramızda bir espri olarak böyle kaldı" yanıtını verdi. Fakat iki dostun arasının açılıp açılmadığı merak konusu oldu.

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"BENİ KEREM DEĞİL MANŞETLER ÜZDÜ"

Nilperi Şahinkaya bu duruma son noktayı koydu. Atılan manşetlerle ilgili mutsuzluğunu dile getiren Şahinkaya, "Biz öpüşme sahnesi varsa partnerimize ‘Soğan vs. yiyeceğim, sen de yiyecek misin?’ diye sorarız. O aramızda bir espriydi. Konu tatlıya bağlandı. Beni Kerem değil atılan manşetler üzdü” diyerek konuyu tatlıya bağladı, Bürsin'e bir kırgınlığı olmadığını belirtti. (SnobMagazin)

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