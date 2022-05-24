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Nilperi Şahinkaya ten rengi bikinisiyle Cannes'da sezonu açtı

24.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için soluğu Fransa'da aldı. Erşan Kuneri dizisindeki performansıyla son günlerde gündem olan güzel oyuncu yaz sezonunu Cannes'da açtı. Ten rengi bikinisiyle poz varen Şahinkaya hayranlarını mest etti.

Nilperi Şahinkaya ten rengi bikinisiyle Cannes'da sezonu açtı

Erşan Kuneri dizisinde öne çıkan oyunculardan Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz günlerde kendisini şoke eden mesajlar aldığını söyleyerek bu mesajları anlatmıştı. Güzel oyuncu açıklamasında "Yere yatsam beni çiğner misin? Ayaklarını yıkayabilir miyim?’ diyenler oldu. Bütün kadınların başına geliyor. Ben çok tuhaf buluyorum" demişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan Nilperi Şahinkaya soluğu Cannes'da aldı.

Cannes Film Festivali için Fransa'da olan oyuncu yaz sezonunu da burada açtı. Ten rengi göğsünün tekinde gül detayı bulunan Nilperi Şahinkaya bikini pozuyla beğeni topladı.

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Güzel oyuncu güneşi görünce şezlonga yayılıp arkadaşlarıyla keyif yaptı.

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Nilperi Şahinkaya
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