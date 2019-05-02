Nils Frahm, Zorlu PSM'de sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Alman müzisyen ve prodüktör Nils Frahm, 19 Eylül'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

Tchaikovsky'inin son öğrencisi olan Nahum Brodski'den ders alarak müzik kariyerine başlayan 1982 doğumlu müzisyen, İstanbul konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Klasik müziğe eklediği deneysel detaylarla müzik konusunda sahip olduğu dehayı ortaya koyan başarılı müzisyenin 2018 yılında yayınladığı dokuzuncu stüdyo albümü All Melody, çeşitli mecralarda yılın en iyi albümleri arasında gösterildi.

Tüm üretimlerini kendine ait tarzıyla tamamlayan ve yaptığı film müzikleriyle adından çokça söz ettiren Frahm, Fransız müzisyen Woodkid ile beraber "Victoria" ve "Ellis" filmlerinin müziklerine imza attı.

