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Nilsu Berfin Aktaş dekolteli poz verdi! "Benim imkansız aşk geldi"

16.03.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Nilsu Berfin Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Aktaş’ın peş peşe paylaştığı pozlarına yorum yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş dekolteli poz verdi! "Benim imkansız aşk geldi"

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile büyük çıkış yakalayan Nilsu Berfin Aktaş oyunculuğu kadar güzelliği ile de adından sıkça söz ettiriyor. 24 yaşındaki güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozu ile binlerce beğeni aldı.

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Aktaş’ın kalp koyarak yaptığı paylaşıma Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan’da kayıtsız kalamadı.

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Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı fotoğraflarına takipçileri "Yandı buralar", "Su gibi", "Benim imkansız aşk geldi", "Yangın yeri hep", "Fazla mı güzelsin ne" yorumlarında bulundular.

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Ankara'da dünyaya gelen Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu. 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile televizyon dünyasına merhaba dedi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin ardından 2021 yılında yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Benim Hayatım adlı dizide başrol oldu.

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