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Nilsu Berfin Aktaş sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

13.03.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş sosyal medya hesabından cesur pozlarını yayınlıyor. Güzel oyuncunun son fotoğrafı görenleri mest etti. Paylaşımı beğenen isimler arasında Yalı Çapkını’nın yıldızı da yer aldı.

Nilsu Berfin Aktaş sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla büyüledi

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Nilsu Berfin Aktaş güzelliğiyle adeta büyülüyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş’ın son fotoğrafına beğeni yağdı.

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24 yaşındaki güzel oyuncunun iddialı pozunu beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman’da yer aldı.

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Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe karakterine hayat veren Nilsu Berfin Aktaş fotoğrafa “3 2 1 kenafir mode on” mesajını not düştü.

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Takipçileri paylaşıma “Kenafirlerin en güzeli”, “Nazar değdirirler nazar boncuğu koyalım”, “Nefes nerden alınıyordu”, “Bu güzellik şaka mıdır” yorumlarında bulundular.

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