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  4. Nilüfe’de “Tarih Buluşmaları”

Nilüfe’de “Tarih Buluşmaları”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Tarih Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Tarih Buluşmaları” söyleşilerinde bu kez tarihin ne işe yaradığı ele alındı.Nilüfer Belediyesi’nin Tarih Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Tarih Buluşmaları”nın son oturumu "Tarih ne işe yarar?" başlığıyla gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi’nin Tarih Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Tarih Buluşmaları” söyleşilerinde bu kez tarihin ne işe yaradığı ele alındı.
Nilüfer Belediyesi’nin Tarih Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Tarih Buluşmaları”nın son oturumu "Tarih ne işe yarar?" başlığıyla gerçekleşti. Nazım Hikmet Kültürevi’nde yapılan seminere Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Ö. Alkan, akademisyen ve Tarih Vakfı Üyesi Esra Danacıoğlu ile yazar-tarih araştırmacısı Oktay Özel katıldı. Nilüfer Belediyesi ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını vurgulayan Mehmet Ö. Alkan, tarihin her yerde popüler bir alan olduğuna işaret etti. Siyasî iktidarların tarihi kullanarak kendilerini meşrûlaştırmaya çalıştıklarını ifade eden ve her iktidarın belli tarihleri ön plana çıkardığını kaydeden Alkan, “Her dönem, kendine uygun tarihleri, kişileri öne çıkartır, hoşlanmadıklarını yok eder. Dolayısıyla tarihin bugün ile ilişkisi son derece sıkı bir ilişkidir. Osmanlı’dan günümüze her dönemde tarihî akış ve aktörler değişmiştir” dedi.
Akademisyen ve Tarih Vakfı Üyesi Esra Danacıoğlu da tarihe genel bakış açısıyla yaklaştı. Tarihin malzeme ve çeşit açısında çok zengin içeriğe sahip olduğunu vurguladı. Tarih yazmamın iktidar etmekle doğrudan ilişkisi olduğunu söyleyen Danacıoğlu, “Tarihten söz ederken geçmişin izlerine bakarız. Tarihin işleri sadece bir iktidarı meşrûlaştırmaktan da ötedir. Her kimlik bir tarih ülkesinde kurulur. Fizikî bir coğrafya gibi bir tarih coğrafyası, macerası, öyküsü olması gerekir. Tarih yazılı kültürlerle beraber değişime uğrayabilir. Tarihle ilişkimiz çok boyutludur aslında” diye konuştu.
Yazar-tarih araştırmacısı Oktay Özel de etkinlikte tarihin ne işe yaradığı üzerine konuştu. Türkiye’nin değişken bir tarihsel süreçten geçtiğini hatırlatan Özel, önemli stratejik ve politik olaylar yaşandığını ifade etti. Tarihin geriye gitmeyeceğini belirten Özel, kritik eşiklerin toplumların hayatını ve geleceğini derinden etkilediğini kaydetti.
Seminer öncesi konuklar Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde Başkan Turgay Erdem’i ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi ile iş birliği yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Alkan, Erdem’e teşekkür etti. Ziyaretten dolayı teşekkür eden Turgay Erdem, ortak çalışmalara her zaman açık olduklarını dile getirdi.

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