Nilüfer Belediye Başkanı Erdem:

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kendisini ziyaret eden CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç ve Nilüfer Mahalle Temsilcileri’ne seçim döneminde yaptıkları çalışmalar için teşekkür ederek, “Bu işin gizli kahramanları sizlersiniz” dedi.

31 Mart’ta halkın büyük desteğini alarak Nilüfer Belediye Başkanlığı’na seçilen Turgay Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç ve Nilüfer Mahalle Temsilcileri ile Halk Evi’nde bulunan makamında bir araya geldi. Turgay Erdem, özverili çalışmalarından dolayı Mahalle Temsilcileri’ne teşekkür etti. Başkan Erdem, "Seçim boyunca yapmış olduğunuz bütün katkılara, desteğinize, ilginize ve üstün çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler olmasaydınız bu başarıyı yakalamamız mümkün değildi. Bu işin gizli kahramanları sizlersiniz. Sağ olun, var olun" dedi.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özer Anaç da, görevi devraldıktan sonra yoğun bir çalışma dönemine giren Başkan Turgay Erdem’e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e “Hayırlı olsun” dileklerini ileten Mahalle Temsilcileri de Nilüferliler’e daha iyi hizmet etmek adına her zaman destek olacaklarını ifade ettiler.