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Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Kadrolu işçilerle ilgili Nilüfer Belediye ve Genel-İş Sendikası’nın görüşmeleri kanunî süreç içerisinde tamamlanarak anlaşmaya varıldı.

Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası anlaştı

Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Kadrolu işçilerle ilgili Nilüfer Belediye ve Genel-İş Sendikası’nın görüşmeleri kanunî süreç içerisinde tamamlanarak anlaşmaya varıldı. Genel-İş Sendikası’nın Nilüfer Belediyesi’ne sunmuş olduğu teklif taslağına göre anlaşma tutanağı imzalandı. Anlaşma tutanağı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Genel-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, Belediye Meclis Üyeleri Turgay Erdem ve Yalçın Işıkyıldız’ın yanı sıra sendika temsilcilerinin iştirakiyle Halk Evi’nde imzalandı. Anlaşmaya göre Nilüfer Belediyesi kadrolu işçilerinin maaşlarına 0.20 kuruş kıdem hakkı ve 1 Mart 2019’dan itibaren yüzde 15, 1 Mart 2020 yılında da yüzde 16 zam yapılacak.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadrolu işçilerle anlaşmanın süreç içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.

Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası anlaştı

Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası anlaştı

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