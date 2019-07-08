HABER

Nilüfer Belediyesi’nde “Bağımlılıkla Mücadele Birimi” faaliyette

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele Birimi aracılığıyla madde bağımlılığıyla mücadele konusunda kurum içinde ve dışında eğitimler düzenliyor.

Nilüfer Belediyesi’nde “Bağımlılıkla Mücadele Birimi” faaliyette

Nilüfer Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele Birimi aracılığıyla madde bağımlılığıyla mücadele konusunda kurum içinde ve dışında eğitimler düzenliyor. Birim, eğitimlerin yanı sıra alkol ve madde bağımlısı kişiler ve ailelerine danışmanlık hizmeti de veriyor.
Madde bağımlılığına karşı çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, seminerler düzenliyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Birimi, kurum içinde ve kurum dışında birçok eğitim düzenledi. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Birimi, son olarak öğretmenlerin 2018-2019 eğitim dönemi sonunda düzenlenen yaz seminerlerinde, Nilüfer’deki 16 devlet okulunda 850 öğretmene madde bağımlılığı konusunda seminer verildi. Alanında uzman kişiler tarafından verilen seminerlere katılanlar, madde çeşitleri, bağımlılık belirtileri, madde kullanımının insana verdiği zararlar ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.
Nilüfer Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Biriminde ayrıca, alkol ve madde bağımlısı kişiler ve aileleri ile bireysel ve grup görüşmeleri yaparak danışmanlık hizmeti veriyor. Madde bağımlılarını tıbbî tedaviye yönlendiren birimdeki uzmanlar, tedavi görenlere de danışmanlık hizmeti veriyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşlara çağrıda bulundu.
Madde bağımlısı olan veya çevresinde madde bağımlısı bulunan vatandaşların 444 16 03 numaralı hattan Nilüfer Belediyesi’nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Bağımlılıkla Mücadele Birimi’ni aramalarının yeterli olacağını belirten Erdem, “Vatandaşlarımız arasından bu konuda tıbbî isteyenleri AMATEM ve ÇEMATEM’e yönlendiriyoruz. Tedavi süresince ve tedavi sonrasında, bu vatandaşlarımızın takibini yapıyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nde “Bağımlılıkla Mücadele Birimi” faaliyette

PARTNERKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyinKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyin
Enstitülerde mezuniyet coşkusuEnstitülerde mezuniyet coşkusu
Ardahan'da, Atatürk silüetli Milli Piyango biletleri tükendiArdahan'da, Atatürk silüetli Milli Piyango biletleri tükendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Seydioğlu Baklava'nın sahipleri adliyeye sevk edildi

Seydioğlu Baklava'nın sahipleri adliyeye sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirildi

Teğmen Güngör Dolunay'ın kanı yerde kalmadı

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Son dakika: Meteoroloji'den Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Pendik'te araca saldıran şüphelilerin ifadelerinin alındığı polis merkezinin amiri açığa alındı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.