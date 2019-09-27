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Nilüfer Belediyesi’nden Faruk Baykal’a vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, 1994-1999 dönemi Belediye Başkanı Faruk Baykal’ın adını, Balat Mahallesi’ndeki caddeye vererek ölümsüzleştirdi.

Nilüfer Belediyesi’nden Faruk Baykal’a vefa

Nilüfer Belediyesi, 1994-1999 dönemi Belediye Başkanı Faruk Baykal’ın adını, Balat Mahallesi’ndeki caddeye vererek ölümsüzleştirdi. Törende konuşan Faruk Baykal, yaşarken gösterilen vefâdan dolayı memnuniyetini dile getirirken, Başkan Turgay Erdem de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Nilüfer Belediyesi geçmiş dönem belediye başkanlarına karşı vefâsını göstermeye devam ediyor. Daha önce Nilüfer’in merhum kurucu başkanı Ziya Güney’in adını bir caddeye veren Nilüfer Belediyesi, bu kez 1994-1999 yılları arasında başkanlık yapan Faruk Baykal’ın adını ölümsüzleştirdi. Faruk Baykal’ın adı Balat Mahallesi’nde Bey Sokak Kavşağı’ndan cezaevine uzanan yaklaşık bir kilometrelik caddeye verildi.
Düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Faruk Baykal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. “Bir vefanın yerini bulması için bir araya geldik” diyerek sözlerine başlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak biz şehrimize emek vermiş geçmiş dönem belediye başkanlarımızın adını yaşatmak için bir çalışma başlattık. İlk olarak geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, Nilüfer’in ilk belediye başkanı merhum Ziya Güney’in adını bir caddeye verdik. Ziya başkanımızı rahmetle anıyoruz. Genellikle insanlar öldükten sonra kıymeti anlaşılır ve öldükten sonra o insanın ne kadar değerli işler yaptığı hatırlanır ve anlatılır. Hâlbuki bir insanı onore etmek istiyorsak bunu yaşarken yapmak daha anlamlı olacaktır diye düşünüyoruz” dedi.
Nilüfer’de Belediye Başkanı olarak görev yapan Faruk Baykal’ın kente o dönemin koşulları içinde büyük hizmetler verdiğini hatırlatan Turgay Erdem, “Yeni nesiller ve hatta bizden sonra gelecek kuşaklar da Faruk Baykal adını tanısın istiyoruz. Nilüfer şanslı bir yer oldu. Kurucu başkanımız Ziya Güney, Nilüfer’in doğuş döneminde büyük emekler verdi. Onun ardından Faruk Baykal koltuğu devraldı. Kendisi Nilüfer’i daha ileriye götürdü ve 1999 yılında bayrağı Mustafa Bozbey’e devretti. Mustafa Bozbey de 4 dönem boyunca Nilüfer’e kimlik kazandıran ve örnek bir kent haline getiren çok değerli çalışmalar yaptı. Baykal da, sayın Bozbey de bizim için her zaman tecrübelerinden faydalanacağımız bundan sonra da bize yol gösterecek emektar başkanlarımızdır. Bizler de bayrağı onlardan devralarak Nilüfer’i daha da ileriye taşımaya çalışacağız” diye konuştu.
Nilüfer Belediyesi’ne gösterdiği vefadan dolayı teşekkür eden Faruk Baykal ise, “Nilüfer’in gelişmesine katkım olduysa ne mutlu bana. Yaşarken gösterilen vefâ çok önemli. Bu davranış beni çok onurlandırdı. Emeği geçen ve lâyık gören herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Faruk Baykal’ın adını taşıyan tabelânın montajı yapılırken, Başkan Turgay Erdem, Faruk Baykal’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Nilüfer Belediyesi’nden Faruk Baykal’a vefa

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