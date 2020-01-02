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  4. Nilüfer Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan

Nilüfer Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtacak.

Nilüfer Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan

Nilüfer Belediyesi, bu yıl da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtacak. Limoni servi, leylandi, oya, ıhlamur ve erguvan türlerinden fidanların dağıtılacağı ağaçlandırma kampanyası 13 Ocak tarihinde başlayacak.
Daha yeşil bir Nilüfer için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, geleneksel hale gelen ağaçlandırma kampanyasıyla bu yıl da on binlerce fidanın toprakla buluşmasını sağlayacak. 13 Ocak tarihinde başlayacak olan kampanya kapsamında vatandaşlara, limoni servi, leylandi, oya, ıhlamur ve erguvan türlerinde fidanlar, ücretsiz olarak dağıtılacak. Fidan almak isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Alaaddinbey Hizmet Binası’ndaki Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün fidanlığına gelerek, başvuru dilekçesi karşılığında fidanları ücretsiz olarak alabilecek.
Bu yıl 20 bin adet fidan dağıtmayı hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak yıl boyunca yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara ücretsiz olarak fidan dağıtarak, Nilüferlilerin de kentin yeşiline katkı sunmasını sağlıyoruz” dedi.
Erdem, okullar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla da binlerce fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan

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