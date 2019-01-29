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Nilüfer Caz Tatili'nde Kenan Doğulu rüzgarı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 00:34 | Son Güncelleme

ÜNLÜ sanatçı Kenan Doğulu, Bursa'da şarkılarını caz müzik formlarında seslendirdi.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - ÜNLÜ sanatçı Kenan Doğulu, Bursa'da şarkılarını caz müzik formlarında seslendirdi. Dinleyicilerden büyük beğeni kazanan Doğulu, performanslarıyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Nilüfer Caz Tatili başlarken, ikinci günde Türk Pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu sahne aldı. Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve CHP Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, eşleriyle birlikte katıldı. Kongre merkezini Bursalılar tıklım tıklım doldururken, Kenan Doğulu geçmişten günümüze dek uzanan popüler şarkılarını söyledi.

Kenan Doğulu, 'İhtimaller' adını verdiği konserinde caz rüzgarı estirdi. Şarkılarının caz müzik formlarında yeniden düzenlenmiş versiyonlarını müzikseverlerin beğenisine sunan Doğulu, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı şarkılarındaki enerjisinin yanı sıra sempatik tavırlarıyla da dinleyicileri hayran bıraktı.

Nilüfer Caz Tatili, 31 Ocak’taki Erkan Oğur Anatolian Blues konseriyle devam edecek.

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