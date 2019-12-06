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Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 7. Yılında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 19:05 | Son Güncelleme

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin 7’nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin 7’inci kuruluş yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen faaliyetlerle kutlandı.

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin 7’nci kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin 7’inci kuruluş yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen faaliyetlerle kutlandı. Geceye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Dr. Sibel Özer, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gönüllüler katıldı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız,
Nilüfer Belediyesi’nin dernekler yerleşkesi çatısı altında 2012 yılından bu yana sivil toplum örgütlerine destek olduğunu ifade etti. Yıldız, “Nilüfer Belediyesi dernekler yerleşkeleri projesiyle Türkiye’de bir ilke imza atarak sivil topluma önemli katkılar sunmuştur. 7 yıldır sivil toplumla yapılan ortak çalışmaları 30’u aşkın kadın derneğimizle de gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki, birlik olmadan toplumda istediğimiz değişikliklerin gerçekleşmesi mümkün olmayacak. Bu, sivil toplum örgütleri ve buradaki gönüldaşların birlikte hareket etmeleriyle gerçekleşecektir” diye konuştu.
Nilüfer Dernekler Yerleşkesi ve Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde 60 civarında derneğe ofis imkânı sağlayarak, binlerce derneğe de posta ve çeşitli faaliyetleri yapabilme olanağı sunduklarını belirten Yıldız, düzenlenen etkinliklerle de yüz binlerce insana ulaşıldığını vurguladı. Yıldız şöyle konuştu:
“Yerleşkelerimizde 20 bin civarında faaliyet gerçekleştirilmiş olup, 400 bine yakın insan bu etkinliklere katılım sağlamış. Bunları artırarak devam ettirmek hepimizin sorumluluğu.”
Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin daha faal kullanılması gerektiğine vurgu yapan Zafer Yıldız, “Nilüfer Belediyesi Türkiye’de örnek olan bu tesisleri sizlerin kullanımına sundu. Ancak ofis imkânından yararlanan derneklerimiz buraları daha aktif kullanmalı. Bu konuda duyarlı olmak zorundayız. Bizlerden yüzlerce değil, binlerce ofis talep eden derneklerimiz var. Biz buraların ayrıcalık gözetmeksizin kullanılmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.
Gecede, bu yıl ilk defa bağımsız jüri tarafından değerlendirilen Sivil Toplum Ödülleri de sahiplerini buldu. En Aktif Ofis Kullanan Ödülü AIESEC Bursa’ya, Savunuculuk Ödülü ve Eşitlikçi Ödülü Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği’ne, İş Birlikçi Ödülü Tema Vakfı Bursa Temsilciliği’ne, Gönüllülük Ödülü Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği’ne (PEGDER), Katılımcılık Ödülü Koza Dağcılık, Kültür, Sanat ve Spor Kulübü Derneği’ne, Kaynak Yaratma Ödülü de Hayata Değer Katan Kadınlar Derneği’ne verildi.
Ödül töreninin ardından davetliler Bursa Dostluk Gezek Musiki Derneği’nin verdiği konser ile keyifli anlar yaşadı.

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