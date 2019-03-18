Nilüfer'e 70 futbol sahası büyüklüğünde millet bahçesi

Seçime sayılı günler kala Nilüfer ilçesindeki pazar alanında vatandaşları ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'e yoğun ilgi gösterdi.

Tek tek vatandaşların memnuniyeti ve şikayetlerini ele alan Esgin, gülen yüzlerin ise kendilerine olan inancı ortaya koyduğunu belirtti. Daha sonra Nilüfer ilçesi ile Osmangazi ilçesinin kesiştiği Hüdavendigar Parkı'nda dinlenen ve eğlenen vatandaşlarla bir araya geldi. Bursa'nın tarihi boyunca yeşille özdeşleşmiş olan bir şehir olduğunu belirten Esgin, "İnsanı merkez alan, tarih ve tabiat projeleriyle yeniden Bursa'yı şekillendiriyoruz. Merinos, Hüdavendigar ve Botanik Park bunlara örnek gösterebileceğimiz çalışmalar. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok önemli projeler açıkladı. İnşallah bu projeleri de seçimlerin hemen ardından startını vereceğiz" dedi.

Bursa'ya kazandırılacak olan 8 tane millet bahçesini Bursa'yı daha da yeşil kılacağını belirten Esgin, "1,5 milyon metrekarelik 8 tane millet bahçesi, Bursa'nın çehresini değiştirecektir. Ayakları yere sağlam basan ve finansal analizleri yapılmış projelerdir. Seçimin hemen ertesinde bunların hepsiyle ilgili çalışmaları başlatacağız. 1 seçim döneminde bitireceğimiz projelerdir. Bunların başında Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesinde 50 dönümlük bir arazi üzerine millet bahçesini konumlandıracağız. 70 futbol sahası büyüklüğündeki bu alanda, çocuk parklarından piknik alanlarına, süs havuzlarından çay bahçelerine kadar bir çok etkinlik alanından oluşacak. Aileler ve gençler artık yeşille buluşması onlara bir adım kadar yakın olacak. Nilüfer ilçesinin esasında Cumhur İttifakı'nın projeleriyle yeni dönemde gülümseyecektir. Algı belediyeciliği ile değil, icraat belediyeciliği ile vatandaşımızı gülümseteceğiz" diye konuştu.