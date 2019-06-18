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Nilüfer Edebiyat Müzesi ödülle taçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 17:52 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Misi’de hayata geçirdiği Edebiyat Müzesi, Tarihî Kentler Birliği tarafından ödüle lâyık görüldü.

Nilüfer Edebiyat Müzesi ödülle taçlandı

Nilüfer Belediyesi’nin Misi’de hayata geçirdiği Edebiyat Müzesi, Tarihî Kentler Birliği tarafından ödüle lâyık görüldü. ‘Sanat ve Edebiyat Müzeleri’ kategorisinde verilen ödülü Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem aldı.
Nilüfer Belediyesi, sanat köyüne dönüşen Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde hayata geçirdiği projelerle aldığı ödüllere bir yenisini ekledi. Nilüfer Belediyesi’nin 2018 yılında Misi’de açtığı ve Türkiye’de bir ilk olan Nilüfer Edebiyat Müzesi, Tarihî Kentler Birliği tarafından ödüllendirildi. 21 belediyenin 23 başvuru yaptığı yarışmada, Nilüfer Edebiyat Müzesi “Sanat ve Edebiyat Müzeleri” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.
Ödüller, ’20. Yıla Doğru Tarihi Kentler Birliği’ adıyla düzenlenen Tarihî Kentler Birliği İstanbul Buluşması’nda sahiplerine verildi. Divan İstanbul Asia Otel’de düzenlenen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da katıldı. Nilüfer Belediyesi’ne ödülünü, Tarihî Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Asım Güzelbey, Başkan Turgay Erdem’e verdi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sanatın kültürün şehri Nilüfer’de yapılan çalışmaların bu şekilde ödüllendirilmesinin onur verici olduğunu söyledi. 2018 yılında Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde Türkiye’nin ilk edebiyat müzesi olarak kurulan Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde, koleksiyon sergileri bünyesinde 185 yazar ve şairin kitap eskizleri, daktiloları ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalarının yer aldığını belirten Erdem, “Nilüfer Edebiyat Müzesi alanında iyi bir örnek. Amacımız bu tür örnekleri daha da çoğaltmak. Halkımızı, sanatın, kültürün her alanıyla buluşturmak” dedi.

Nilüfer Edebiyat Müzesi ödülle taçlandı

Nilüfer Edebiyat Müzesi ödülle taçlandı

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