'Nilüfer Film Festivali' 7'inci kez 'perde' diyor

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenleyeceği Nilüfer Tiyatro Festivali 9 Mart’ta başlayacak. 31 oyunun sahneleneceği festivale bütün Bursa halkını davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Tiyatro Festivali önümüzdeki yıl Bursa’nın 17 ilçesine yayılacak” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin Bursalı sanatseverlere tiyatro şöleni yaşattığı Nilüfer Tiyatro Festivali, bu yıl da dopdolu programıyla perde açacak. Tiyatro tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği 7. Nilüfer Tiyatro Festivali’nin programını, Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Nilüfer Belediyesi Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi Ayşe Selen Sahnesi’nde düzenlenen basın toplantısında, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Feza Soysal, Nilüfer Belediyesi Başkan Koordinatörü Hande Koç, Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürü Barış Ayas ile Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları da yer aldı.

Bu yıl, 'Sonra Açılacak Perde’ sloganıyla yola çıktıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sanatseverlere bir de müjde verdi. Festivalin, daha önce iki yılda bir düzenlendiğini ifade eden Bozbey, yoğun talep üzerine Nilüfer Tiyatro Festivali’nin artık her yıl düzenleneceğini söyledi. Bozbey, "Festivali, daha önce iki yılda bir Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumuyla dönüşümlü olarak düzenliyorduk. Ancak kentteki sanat olaylarının neredeyse artık yalnızca Nilüferle sınırlı kalıyor oluşu ve Bursa halkının talepleri dolayısıyla, bu yıldan başlayarak artık her yıl festivalle kenti buluşturacağız" dedi.

PERDEYİ NİLÜFER KENT TİYATROSU AÇACAK

Nilüfer Tiyatro Festivali’nin 9-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıklayan Bozbey, 19 gün boyunca Bursalı sanatseverleri, tiyatronun usta isimleriyle buluşturacaklarını vurguladı.