Nilüfer Gölü güzelliği ile ilgi görüyor

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Geçen yıllarda kuraklık yaşayan göle su takviyesinin yapılmasının ardından göl üzerinde nilüfer çiçekleri de açmaya başladı. Gölü ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir mesire alanı oluşturma çalışmaları da başlatıldı. İki dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken lotus çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık olarak 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği suyun dibinde çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun ise Amazon ormanlarından göçmen kuşlar ile taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. 5 YIL ÖNCE KURUMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI Doğa harikası Nilüfer Gölü, 5 yıl önce susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşadı. Köyde bulunan Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği girişimi ve ilçedeki iş adamları ile belediyenin katkısıyla 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmeye başlandı. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Son yıllarda düzenlenen Nilüfer Gölü Şenliği ise, gölün sahip olduğu güzellikleri tüm Türkiye'ye duyurdu.

MAYIS AYI BAŞINDA AÇMAYA BAŞLIYOR Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasımın son günlerine kadar bu güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor. Köy muhtarlığı ile Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği'nin, eko turizme kazandırmak istediği gölün çevresinde mesire alanı oluşturulması için AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın talimatıyla Milli Parklar tarafından proje çalışması başlatıldı. Bu doğrultuda, 2 dönüm büyüklüğündeki gölün çevresinde yer alan 10 dönümlük alan mesire yeri haline getirilecek. Ziyaretçiler, gölün eşsiz manzarasında kahvaltı ve piknik yaparak hoşça vakit geçirebilecek. ‘YAZ AYLARINDA KURUYORDU’ Nilüfer Gölü'nü daha çok tanıtıp, bölge turizmine daha fazla katkı yapması için uğraştıklarını söyleyen Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Erkap, "Yaz aylarında bu gölümüz kuruyordu. Biga Belediyemiz ve iş adamlarımızın desteğiyle su vererek gölümüz canlandırıldı. Nilüfer çiçeklerimiz Mayıs ayında başlayarak, Kasım ayının son günlerine kadar açmaktadır. Vatandaşlar da gölün çevresine gelerek, piknik yapmakta. Biz de dernek ve köy muhtarlığı olarak gölün tanıtımını yapmak istiyoruz. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın desteğiyle ziyaretçilere daha güzel bir piknik alanı sunmaya çalışacağız. Buraya gelen ziyaretçilerin sabah kahvaltı, gündüz pikniğini yapmasını ve hoşça vakit geçirmesini istiyoruz” dedi.