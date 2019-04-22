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Nilüfer, İnegöl ve Gürsu’da su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak.BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinin Hasanağa Kızılcık Mahallesi, Bostan, Kanaryalı ve Turaç Sokaklar ile civarında 24.4.2019 tarihinde, 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.Bu arada İnegöl ilçesinin Akhisar Mahallesi, Huzur Mahallesi, Baykoca Mahallesi (TOKİ Konutları), Sungurpaşa Mahallesi, Karagölet Mahallesi, Halhalca Mahallesi, Çavuşköy Mahallesi, Boğazköy Mahallesi, Şehitler Mahallesi ve civarında 24.4.2019 Çarşamba günü 08.00 ile 25.4.2019 Perşembe 08:00 saatleri arasında 24 saatlik su kesintisi yapılacak.Öte yandan Gürsu ilçesinin Zafer, Kazıklı, Ağaköy, Kumlukalan Mahalleleri ile Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ve civarında 24.4.2019 - 1.5.2019 tarihleri arasında sabah 10:00 ile 16:00 ve akşam 21:00 ile 05:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Bursa’nın bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinin Hasanağa Kızılcık Mahallesi, Bostan, Kanaryalı ve Turaç Sokaklar ile civarında 24.4.2019 tarihinde, 08.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Bu arada İnegöl ilçesinin Akhisar Mahallesi, Huzur Mahallesi, Baykoca Mahallesi (TOKİ Konutları), Sungurpaşa Mahallesi, Karagölet Mahallesi, Halhalca Mahallesi, Çavuşköy Mahallesi, Boğazköy Mahallesi, Şehitler Mahallesi ve civarında 24.4.2019 Çarşamba günü 08.00 ile 25.4.2019 Perşembe 08:00 saatleri arasında 24 saatlik su kesintisi yapılacak.
Öte yandan Gürsu ilçesinin Zafer, Kazıklı, Ağaköy, Kumlukalan Mahalleleri ile Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ve civarında 24.4.2019 - 1.5.2019 tarihleri arasında sabah 10:00 ile 16:00 ve akşam 21:00 ile 05:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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