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Nilüfer Kadın Korosu'nun konserine yoğun ilgi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 10:03 | Son Güncelleme

BURSA'da Nilüfer Kadın Korosu, yardım amaçlı konserler dizisine devam ediyor.

Nilüfer Kadın Korosu'nun konserine yoğun ilgi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Nilüfer Kadın Korosu, yardım amaçlı konserler dizisine devam ediyor. Hiçbir müzik eğitimi almayan 175 kadının bir araya gelmesiyle kurulan koronun son konser gelirleri Batman ve Mardin'deki okulların ihtiyacında kullanılacak.
2005 yılında Dr. Aysel Gürel tarafından kurulan Nilüfer Kadın Korosu konserlerine devam ediyor. Hiçbir müzik eğitimi almayan 132 ile 78 yaşlarındaki 175 kadının bir araya gelmesiyle kurulan koro bütün masraflarını kendisi karşılarken, konserlerden elde ettiği geliri; şiddete uğrayan kadınlara, hasta çocukların tedavilerine, küçük yaşta kız çocukların evlendirilmemesine yönelik projelere destek olmak için ve özellikle Doğu'daki okul ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor.
KONSERİN GELİRİ BATMAN VE MARDİN'DEKİ OKULLARA
2017 yılında dernekleşen Nilüfer Kadın Korosu Derneği dün düzenlediği konserle izleyicilerinin karşısına çıktı. Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum salonunda gerçekleşen konsere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Şefliğini Dr. Aysel Gürel'in yaptığı koro, konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirirken, ikinci bölümde Karadeniz türküleri ile izleyicilerin karşısına çıktı. Koronun seslendirdikleri şarkılara izleyiciler de eşlik ederken, koro üyeleri Karadeniz halk oyunları gösterisi ile seyircilerden tam not aldı.
Konserin gelirleri Batman ve Mardin'de belirlenecek okulların ihtiyacı için kullanılacak.

FOTOĞRAFLI

Nilüfer Kadın Korosu'nun konserine yoğun ilgiNilüfer Kadın Korosu'nun konserine yoğun ilgiNilüfer Kadın Korosu'nun konserine yoğun ilgiNilüfer Kadın Korosu'nun konserine yoğun ilgi

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