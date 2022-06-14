"Nilüfer Müzik Festivali", 2 Eylül'de Bursa'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - İki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen "Nilüfer Müzik Festivali", altıncı kez müzikseverlerle buluşacak.

Bursa Nilüfer Belediyesinin bu sene, 2-4 Eylül tarihleri arasında "Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel" sloganıyla gerçekleştireceği festivalde, müzik dünyasından ünlü isimler sahne alacak.

Balat Atatürk Ormanı'nda 200 bin metrekarelik alanda yapılacak festivalde, Mor ve Ötesi, Ceza, The Blaze, Melike Şahin, Köfn, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi ve No Land'in de aralarında yer aldığı birçok isim konser verecek.

- "Yourope'a Türkiye'den üye olan tek kamplı festivaldir"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, festivalin The Artisan Istanbul MGallery'de yapılan tanıtım toplantısında, ilçenin kültür sanatı bir yaşam biçimi olarak ele aldığını söyledi.

Erdem, belediye olarak kültür mekanlarıyla, sanat eğitimleriyle ve kültürel etkinliklerle sürdürülebilir bir altyapı oluşturma çabasında olduklarını belirterek, "Sanat alanındaki çalışmalarımızı, özgür düşünen, yeni bakış açılarını kendi içine alan ve alternatif üretimlere yer vermeye çalışan bir hat üzerinde sürdürüyoruz. Kentin kültürel altyapısını zenginleştirmek ve sosyal yaşamı beslemek adına uzun yıllardır yaptığımız etkinlikler sayesinde, artık Nilüfer'in özellikle sanat camiasında tanınan bir kent olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bugün müziğin iyileştirici gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Erdem, festivale ilişkin şunları kaydetti:

"Bu festival, Türkiye'de bir kamu kurumu tarafından düzenlenen en büyük festivaldir. Avrupa Festivaller Birliği Yourope'a Türkiye'den üye olan tek kamplı festivaldir. 260 dönümlük ormanlık alanda doğanın kucağında kurulacak sahnelerimizde ülkemiz ve dünya sahnelerinin başarılı isimleri müzikseverlerle buluşurken, isteyenler hazırlanan kamp alanında çadır kurup konaklayabilmektedir. Kurulan gıda stantlarında Nilüfer'in kırsal mahallelerinden kadın derneklerinin hazırladığı yöresel lezzetler satışa sunulurken, çeşitli oyun platformları, atölyeler ve stand up gösterileri gibi etkinlikler de festivalimize ayrı bir renk katmaktadır."

Turgay Erdem, festivalin sadece katılımcılara eğlence vadetmediğini, çevrenin ve ekolojik dengenin korunması adına da çeşitli mesajlar verdiğine işaret ederek, "Nilüfer'de bu yılı 'iklim yılı' ilan ettiğimiz için festival kapsamında iklim krizi konusunda farkındalık yaratacak detayları da görmek mümkün olacak." ifadesini kullandı.

Toplantıya Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan da katıldı.

- Festival hakkında

Müzik ve eğlenceli aktivitelerin yanı sıra çevrenin ve ekolojik dengenin korunması amacıyla her sene çeşitli çalışmalar yürüten Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da "iklim yılı" teması çerçevesinde katılımcılara sorumluluk aşılama amacıyla etkinlikler gerçekleştirecek.

Festival alanında, iki ayrı sahne, eğlence alanları, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Yöresel lezzetlerin yanında vegan gıda seçenekleri de katılımcılara sunulacak.

Ayrıca festival süresince hem Bursa'dan hem de şehir dışından gelen müzikseverler kentin buluşma noktalarından Balat Atatürk Ormanı'na ücretsiz servislerle gidebilecek.

Kamp alanında isteyenlerin çadır kurup konaklayabileceği festivale girişler, 2 Eylül'de başlayacak.

Festival hakkında detaylı bilgiye "nilufermuzikfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

