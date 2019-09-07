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Nilüfer Müzik Festivali, coşkuyla başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan ve hem yurt içinde, hem de yurt dışında ödüle değer görülen Nilüfer Müzik Festivali, Bursa’da başladı.

Nilüfer Müzik Festivali, coşkuyla başladı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) -TÜRKİYE’nin en büyük müzik festivallerinden biri olan ve hem yurt içinde, hem de yurt dışında ödüle değer görülen Nilüfer Müzik Festivali, Bursa’da başladı. Türkiye’den ve yurt dışından toplam 29 sanatçı ve grubun yer aldığı festivalin ilk gününde Akın Sevgör, The Away Days, Adamlar, Hey! Douglas ve Modeselektor konser verdi.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da binlerce müzik tutkununu Balat Atatürk Ormanı’nda buluşturdu. Her türden müzikal beğeniye hitap eden sanatçıların yer aldığı festival binlerce kişinin katılımı ile dün start aldı. 3 gün sürecek 'Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel' sloganıyla düzenlenen festivale katılanlar, güvenlik aramalarından geçirilerek alana alındı. 29 sanatçı ve grubun yer aldığı festival bu yıl da her yaştan müzik tutkununun akınına uğradı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de festival alanını ziyaret ederek, katılımcılarla sohbet etti, festivalde görev yapanlara da kolaylıklar diledi.
ÜNLÜ SANATÇILAR FESTİVALDE
Büyük ilgi gören festivalin açılışını, sevilen sanatçı Akın Sevgör yaptı. İlk konserin heyecanıyla alanı dolduran müzikseverler, klasik müzik ve elektronik müziği harmanlayan Akın Sevgör’ün parçaları ile güzel bir festival başlangıcı yaptı. Farklı uygulamaları ve ilkleriyle Türkiye’de ve yurt dışında büyük övgüler alan Nilüfer Müzik Festivali’nin ilk gününde yerli müzik sahnesinin son yıllardaki başarılı gruplarından, Türk indie pop ve dream pop grubu The Away Days, Adamlar ve Hey! Douglas da unutulmaz performanslar sergiledi. Gecenin finalini Alman elektronik müzik ikilisi Modeselektor yaptı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikili, verdikleri konserle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Nilüfer Müzik Festivali, ikinci ve üçüncü gününde de müziğin başarılı isimlerini hayranları ile buluşturacak. Festivalde bugün Aynasızlar, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Selin Sümbültepe, Son Feci Bisiklet, Gözyaşı Çetesi, Altın Gün, Flört, Ceylan Ertem, Ah! Kosmos, Agar Agar, Ceza ile Türk alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi sahne alacak. Festivalin son günü yarın da sevilen sanatçı ve gruplar, Balat Atatürk Ormanı’nı dolduran binlerce kişiyi müziğe doyuracak.
Yarınki konserler dizisi Hedonutopia ile başlayacak. Eda Baba, Eskiz, Rashıt, Dolu Kadehi Ters Tut, Muyayo Rif, Islandman, Ben Fero, Gaye Su Akyol, Roosevelt ve Cem Adrian ile devam edecek. Bu yıl beşinci kez düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali’nin kapanış konserini ise Athena verecek.
MÜZİK VE EĞLENCE BİR ARADA
260 dönümlük Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen ve isteyenlerin kamplı kaldığı Nilüfer Müzik Festivali, pek çok sürprize de ev sahipliği yapıyor. Festival, gerçekleştirilen atölyeler, oyun alanı, tasarım stantları, farklı ve yerel yeme-içme duraklarıyla katılımcılara bol müzik, bol eğlence sunuyor. Nilüfer Müzik Festivali’ne katılanlar hem müziğin farklı seslerini dinleme imkanı buluyor, hem de Balat Atatürk Ormanı’nın eşsiz güzelliğinde keyifli zaman geçiriyor.

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Nilüfer Müzik Festivali, coşkuyla başladıNilüfer Müzik Festivali, coşkuyla başladıNilüfer Müzik Festivali, coşkuyla başladıNilüfer Müzik Festivali, coşkuyla başladı

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