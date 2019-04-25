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Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri dolu dizgin

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 13:09 | Son Güncelleme

Nilüfer 18.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri dolu dizgin

Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri’nde heyecan devam ediyor.
Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen 9. ve 10. sınıflar futsal müsabakaları büyük mücadeleye sahne oldu. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde gerçekleşen müsabakalara 25 okuldan 300 öğrenci katıldı. Şölen havasında geçen karşılaşmalarda Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluğu elde ederken, Nilüfer İMKB Fen Lisesi ikinci, Mehmet Kemal Çoşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Özel Tan Okulları Balat Kampüsü öğrencileri de dördüncü oldu.
Nilüfer Belediyesi Altınşehir Mahallesi Park ve Spor Tesisleri’nde de tenis müsabakaları başladı. İlk günkü mücadelelere 16 okuldan 40 sporcu katıldı. Bir hafta sürecek tenis müsabakalarının ilk gününde, 15-16 yaş gurubu sporcuları kıyasıya mücadele etti. Nilüfer Spor Şenlikleri Tenis Branşı Koordinatörü İsmail Çalışkan ilk gün müsabakalarının oldukça başarılı ve keyifli geçtiğini belirtti. Konuşmaların ardından madalya ve kupalar dağıtıldı.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri dolu dizgin

Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri dolu dizgin

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