HABER

Nilüfer ve Osmangazi’de su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:06 | Son Güncelleme

Bursa’nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle Nilüfer İhsaniye Mahallesi İzmiryolu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Barbaros Caddesi, Şehit Jan.Astsb.Zeki Burak Okay Caddesi ve 2.

Bursa’nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar sebebiyle Nilüfer İhsaniye Mahallesi İzmiryolu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Barbaros Caddesi, Şehit Jan.Astsb.Zeki Burak Okay Caddesi ve 2. Dilek Sokak arasında kalan bölge ile Karaman Mahallesi İzmiryolu Caddesi, Kültür Caddesi, Kafkas Sokak ve 2. Dilek Sokak arasında kalan bölge ile civarında 11.12.2019 tarihlerinde 08:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Yine Nilüfer’in Odunluk Mahallesi Mihraplı Caddesi ile İzmiryolu Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 12.12.2019 tarihlerinde 08:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Osmangazi ilçesinde ise Yenikent Mahallesi, Hamitler Toki Bölgesi ve civarında 10.12.2019 tarihinde 03:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
Dizi ihracatının cirosu 11 yılda 350 katına çıktıDizi ihracatının cirosu 11 yılda 350 katına çıktı
Sirkeci Tren Garı'nda yangınSirkeci Tren Garı'nda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.